CPI das Pirâmides Financeiras vai ouvir aérea e empresas de criptomoedas

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras realiza nesta quarta-feira (20) duas audiências públicas para ouvir o diretor-presidente da companhia aérea Gol, Celso Ferrer, e representantes de empresas que operam no mercado de criptomoedas.

A primeira, marcada para as 13 horas, no plenário 12, tem o objetivo de levantar com o executivo da Gol detalhes do "funcionamento do setor de aviação

e as políticas de preços adotadas", conforme definiu o autor do requerimento, deputado Caio Vianna (PSD-RJ).

O colegiado tem realizado uma série de consultas às empresas de aviação para compreender o modelo do negócio e avaliar a viabilidade dos pacotes oferecidos pela empresa 123milhas, acusada de praticar pirâmide financeira em suas promoções.

Criptomoedas

Já os representantes de empresas que atuam com criptomoedas serão ouvidos às 14 horas, no mesmo local. O autor do requerimento para esta reunião é o deputado Luciano Vieira (PL-RJ).