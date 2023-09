Empresa de gerenciamento de locais no Oriente Médio, ASM Global, nomeada operadora do 'Connect Conference Centre' de Dubai

ASM Global, a empresa de gerenciamento de locais mais proeminente do mundo e líder mundial na produção de eventos ao vivo, garantiu as operações de locais e direitos de gerenciamento do Connect Conference Center, conhecido como "C3", se tornando a segunda adição ao portfólio da empresa em Dubai que inclui a icônica Coca-Cola Arena, inaugurada pela empresa em 2019.

Também se une ao que já é o maior portfólio de centros de conferências e convenções do planeta.

Localizado dentro da Expo City Dubai, o C3 passou por um impressionante reposicionamento após sua vida anterior como Pavilhão de Oportunidades durante a histórica Expo 2020.

O C3 está preparado para assumir um papel crucial na organização de várias reuniões, conferências e encontros culturais como parte da próxima COP28, que irá ocorrer na Expo City Dubai de 30 de novembro a 12 de dezembro de 2023.

Sholto Douglas-Home, diretor de vendas e marketing da Expo City Dubai, disse: "Um espaço distinto e adaptável, o C3 é uma adição bem-vinda ao mercado de eventos de médio porte de Dubai e abre opções ainda mais promissoras para negócios, entretenimento e eventos comunitários na Expo City Dubai. O Pavilhão de Oportunidades foi um destino popular durante a Expo 2020 e estamos na expectativa de vê-lo ganhar vida outra vez como um centro movimentado em nossa cidade em crescimento."

Harvey Lister, presidente e diretor executivo da ASM Global na APAC, disse: "Este esforço destaca o compromisso inabalável da ASM Global em promover nossa presença na região MENA. Nossa busca se alinha perfeitamente com a expansão consistente dos EAU e a busca pela excelência no setor de eventos ao vivo. Como pioneiros no reconhecimento deste potencial dentro de um complexo em rápida expansão, antecipamos ansiosamente oportunidades de crescimento contínuo."

A notável versatilidade de locais permite atender uma ampla gama de eventos, desde encontros de cúpula, conferências e reuniões até shows dinâmicos de entretenimento ao vivo e eventos corporativos exclusivos.

Lister disse que a importância do C3 vai além de suas ofertas e irá assumir um papel central nas futuras operações regionais e na programação de eventos da empresa. O recente sucesso em garantir direitos de gerenciamento e operações deste local pela ASM Global não só prepara o terreno para os próximos planos de expansão dentro da Expo City Dubai, mas também abre caminho a uma estratégia de crescimento mais ampla nos EAU e Oriente Médio.

Outros locais no Oriente Médio operados pela ASM Global incluem Shakir’s Exhibition World Bahrain, Jeddah Arena Airport City e International Convention Center Jeddah Airport City.

SOBRE A ASM GLOBAL

A ASM Global é líder mundial na produção de experiências de entretenimento. É líder mundial em estratégia e gerenciamento de locais e eventos, oferecendo soluções personalizadas localmente e tecnologias de ponta, a fim de obter o máximo de resultados para os proprietários de locais. A rede de locais de elite da empresa abrange cinco continentes, com um portfólio de mais de 350 das mais prestigiadas arenas, estádios, centros de convenções e exposições, bem como locais de artes cênicas.

