Currículo de formação e futebol propositivo serão temas de workshop em nova edição do Conecta com Lisca e Gustavo Fragoso

A nova edição do projeto Conecta, da Federação Gaúcha de Futebol - FGF, realizará o Workshop Futebol: Currículo de formação e futebol propositivo, com Lisca, técnico de futebol, e Gustavo Fragoso, ex-treinador, auxiliar e coordenador técnico. O evento será realizado no auditório da sede da FGF, na segunda-feira (25), das 19h às 21h45.

O workshop terá mediação do Doutor em Ciências do Desporto e Mestre em Ciência do Movimento Humano, professor José Cicero Moraes. A abertura do evento será com Gustavo Fragoso, que abordará o tema "Currículo de formação". Com experiência à beira do campo, Fragoso já atuou como treinador e auxiliar da base do Grêmio. Ainda no Tricolor, foi coordenador e observador técnico do time profissional. Ele também trabalhou como coordenador técnico das categorias de base do Atlético-MG, Athletico-PR, Paysandu e Cuiabá.

Na sequência, o tema "Futebol propositivo" será abordado por Lisca, que soma passagens pelas categorias de base e time profissional do Internacional. O treinador gaúcho também já comandou o Vasco da Gama, América-MG, Ceará, Santos, entre outros clubes do futebol brasileiro

O projeto Conecta visa capacitar os profissionais que atuam nos clubes gaúchos, buscando o aperfeiçoamento dos processos através da troca de experiência com profissionais de alto nível atuantes no futebol internacional. O evento tem como público-alvo técnicos de futebol, preparadores físicos, graduandos e professores de educação física, dirigentes e demais interessados na área esportiva.

Lançado em 2021, o projeto FGF Conecta tem o intuito de compartilhar conhecimento e conectar clubes, dirigentes, torcedores e público em geral. A coordenação é dos professores Ademir Calovi e José Cicero Moraes.

Serviço:

Local: Auditório da FGF

Data: 25 de setembro

Horário: das 19h às 21h45

Ingressos para público geral: R$ 80,00

Ingressos para clubes filiados: R$ 60,00

Inscrições em: https://conecta.fgf.com.br/