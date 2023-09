Fred Kyrillos vence Arena Freestyle Show em Ilhabela (SP)

A segunda etapa do Arena Freestyle Show, realizada no sábado (16/9), em Ilhabela, litoral norte de São Paulo, terminou com a vitória de Fred Kyrillos. O pentacampeão brasileiro de freestyle motocross segue invicto na competição e ampliou a liderança na busca pelo título da temporada 2023. Marcelo Simões ficou com a segunda colocação da noite. Assista aqui à transmissão completa do evento.



Com ingressos esgotados, o público compareceu na arquibancada montada no Campo do PEII, na Barra Velha, para assistir às manobras radicais sobre duas rodas dos principais pilotos do país. A prova é válida pelo Campeonato Brasileiro de Freestyle Motocross. Além de Kyrillos e Simões, participaram da prova Pedro Nougalli, Jeff Campacci, Paô Bergamini, Gian Bergamini e Claudio Rocha.



Este último sofreu uma queda durante os treinos e não entrou para as baterias finais. Assim, a disputa seguiu com a classificatória com seis pilotos. Após essa rodada, os irmãos Paô e Gian Bergamini foram eliminados. Avançaram à semifinal Kyrillos, Simões, Campacci e Nougalli. Nos confrontos, Simões, dono de um título mundial de Best Whip (melhor entortada), levou a melhor sobre Campacci, atual campeão da competição que caiu no quarto salto da classificatória, o que comprometeu as demais manobras, e Kyrillos superou Nougalli.



Na final, mais uma vitória de Kyrillos, que voltou na última semana do X Pilots, em Tijuana, no México. “Com certeza a energia da galera contribuiu demais nessa etapa. Estou muito feliz com mais esse resultado. Tem sido uma temporada incrível para mim. Venci a primeira etapa em Caraguatatuba (SP), que foi bem acirrada. Fui para o México e consegui uma quarta colocação entre os principais do mundo. Tive pouco tempo de treino de lá para cá, mas estive confiante o tempo todo”, conta o piloto de 37 anos, natural de São Paulo. Gui Gaino e Kleber Mazoni foram os jurados da etapa.

Para Carlinhos Romagnolli, organizador do evento, a etapa em Ilhabela foi positiva. “É muito bom ver a arquibancada lotada em mais uma etapa do Arena Freestyle Show. O campeonato vale pelo Brasileiro de Freestyle Motocross e os pilotos novamente apresentaram um grande espetáculo. Agradeço a todas as autoridades presentes e ao público que trocou todos os ingressos por alimentos que serão entregues ao fundo social da cidade que fará o repasse às entidades necessitadas”, destaca.



A próxima etapa do Arena Freestlye Show será em 28 de outubro, em Blumenau (SC).



Resultados

Semifinal?

Jeff Campacci x Marcelo Simões = Vencedor Marcelo Simões

Pedro Nougalli x Fred Kyrillos = Vencedor Fred Kyrillos

Final?

Marcelo Simões x Fred Kyrillos = Vencedor Fred Kyrillos

Resultado final – 2ª etapa

Arena Freestyle Show 2023

1º Fred Kyrillos

2º Marcelo Simões

3º Pedro Nougalli

4º Jeff Campacci

5º Paô Bergamini

6º Gian Bergamini



Classificação – após 2 etapas

Arena Freestyle Show 2023

1º Fred Kyrillos – 40 pontos

2º Marcelo Simões – 32 pontos

3º Jeff Campacci – 30 pontos

4º Pedro Nougalli – 25 pontos

5º Paô Bergamini – 20 pontos

6º Gian Bergamini – 18 pontos

7º Diego Dias – 13 pontos

8º Tatá Mello – 10 pontos



Calendário Arena Freestyle Show 2023

29 de julho – Caraguatatuba (SP)

16 de setembro – Ilhabela (SP)

28 de outubro – Blumenau (SC)

18 de novembro – Rio de Janeiro (RJ)