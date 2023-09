Passeio das Águas comemora 10 anos e sorteio de 10 motos

Para celebrar o aniversário de dez anos, o Passeio das Águas irá realizar uma promoção ‘compre e concorra’. A cada R$ 500,00 em compras, os clientes terão direito a um número da sorte para concorrer a dez motos Yamaha Fazer 150 UBS. Serão sorteadas cinco motos na cor vermelha e cinco na cor preta, e elas estarão expostas em frente à loja Novo Mundo.

As notas fiscais poderão ser trocadas pelos números entre os dias 24 de agosto e 15 de outubro, no site, no shopping ou no balcão, que estará em frente à loja Alô Bebê. O sorteio será realizado pela loteria federal e os ganhadores serão anunciados nas redes sociais e no site do shopping.

Segundo o gerente de marketing do Passeio das Águas Shopping, Rafael Almeida, este é um momento de festa e descontração. “O shopping criou um vínculo de fidelização e carinho com o público. São dez anos de histórias e de cumplicidade que transformaram o empreendimento em um centro de referência em lazer e diversão para toda a família”, comenta.

Os visitantes também podem aproveitar essa celebração de uma década com a sua variedade incrível de lojas e uma área de alimentação com sabores para todos os gostos. O shopping oferece também diversas opções de lazer para seu público, como cinema, boliche, pista de patins e atrações inéditas na cidade.