Governo de Santa Catarina entrega maquinários para apoiar trabalho em áreas rurais de 18 prefeituras

Fotos: Eduardo Valente / Secom

A entrega das chaves de tratores, retroescavadeiras e caminhões foi realizada nesta segunda-feira, 18, para 18 municípios de Santa Catarina, contemplados com emendas parlamentares e recursos do Governo do Estado. O evento foi realizado na sede da Secretaria de Estado da Agricultura e contou com a presença do governador Jorginho Mello, da vice-governadora Marilisa Boehm, e do secretário de Estado da Agricultura Valdir Colatto.

“A nossa agricultura já é forte por natureza. As pequenas propriedades, todas elas diversificadas, produzindo para o nosso agronegócio e essa tradição da bancada se somar ao governo pra ajudar com emendas faz um bem danado. São recursos para a aquisição de maquinários que ajudam as propriedades, mas também o município como um todo. É uma política que eu faço questão de ressaltar, essa união de esforços”, destacou o governador Jorginho Mello.

Ao todo os equipamentos totalizam R$ 6,1 milhões em emendas e R$ 122.578 de contrapartida do Estado. São 11 retroescavadeiras, quatro tratores de 75CV, um trator de 105CV e dois caminhões basculantes que irão modernizar e fomentar o trabalho no campo em 18 municípios.

Foto: Reprodução/Secom SC

As chaves foram entregues aos prefeitos das cidades contempladas: Barra Velha, Corupá, Guaramirim, Imbituba, Joinville, Palhoça, Apiúna, Modelo, Alfredo Wagner, Angelina, Araquari, Camboriú, Chapadão do Lageado, Doutor Pedrinho, São Martinho, Botuverá, Imbuia e Presidente Getúlio.

“É uma parceria muito importante entre o Governo do Estado e os deputados e senadores. Agora estamos entregando esses equipamentos que estão lá no campo, trabalhando e produzindo. Essa entrega de hoje representa produção, tecnologia e o apoio que a Secretaria da Agricultura tem dado às nossas famílias do campo”, reforçou o secretário Valdir Colatto.

Essa é a segunda vez que a Secretaria entrega de equipamentos por meio de emendas parlamentares em 2023. A primeira foi em 3 de julho e beneficiou 36 municípios, quando foram repassadas 40 retroescavadeiras, com investimentos de R$ 13,6 milhões, e R$ 272,8 mil de contrapartida do Estado.

“Eu tenho dito sempre que o setor agrícola é uma das maiores locomotivas econômicas de Santa Catarina. E não é diferente no meu município, 39% da economia de São Martinho vem do agronegócio e especialmente do pequeno produtor rural. Então, esses equipamentos fazem toda a diferença para o desenvolvimento das nossas cidades”, acrescentou o prefeito de São Martinho, Robson Gean Back.

:: Fotos disponíveis no álbum abaixo

Foto: Reprodução/Secom SC