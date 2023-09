Agafuc é hexacampeã nacional de futebol de cegos

AAssociação Gaúcha de Futsal para Cegos (Agafuc)é hexacampeã do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos. O título foi conquistado neste domingo (17), em São Paulo, com a vitória por 1 a 0sobre a Associação Mato-Grossense de Cegos (AMC).OpivôNonatofez o gol do jogo noCT Paralímpico.

Aconquista veio com uma campanha invicta. Na primeira fase, foram dois empates e uma vitória. Nas quartas de final, o timeeliminou a Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal (Adef-DF) ao vencer por 1 a 0. Na disputa semifinal, passou pelo campeão de 2022, a Associação Paraibana de Cegos(Apace), nos pênaltis.

Na decisão dobronze, a Apacederrotou a Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul (Acergs) por2 a 0, com dois gols deJardiel, queganhouo prêmio de artilheiro do campeonato, comsete gols ao todo.