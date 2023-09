Giovanni Vianna é bronze na Suíça no skate street

O brasileiro Giovanni Vianna faturou a medalha de bronze na etapa de Lausanne, da Suíça, do Pro Tour de skate street.

Na última manobra, Viannaacertou a descida do corrimão com o skate e se garantiu no pódio. Ele ficou atrás somente de Nyjah Houston e de Toa Sasaki.

Depois de conseguir a segunda melhor marca na semifinal, o atleta nacional pôde esperar os rivais e fazer as apresentações sabendo o que precisava para medalhar. Marcou 80,38 e 87,19 pontos e chegou na última volta com o quarto lugar.

Mas, os rivais melhoraramsuas voltas eGiovanni foi para sua manobra em último lugar entre os finalistas.

Ele se deu bem na volta, conseguiu 89 pontos para somar 268,08 no total. O líder somou 275,94 pontos e o medalhista de prata ficou com 270,53 pontos.