Inscrições abertas para a Longevidade Expo+Fórum 2023

Estão abertas as inscrições para participar da V Longevidade Expo+Fórum, que acontece de 29 de setembro a 1 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo, com intensa programação de eventos de conteúdo e atrações. Além da área de exposição, que conta com mais de 100 empresas, o evento tem o V Congresso Longevidade, cuja programação conta com mais de 250 palestrantes e debatedores ao longo dos três dias de evento.

"Uma das características da Longevidade Expo+Fórum é a pluralidade de temas que aborda, experiências que oferece e as discussões e reflexões que propõe a todos os participantes. É um convite para, juntos, pensarmos a longevidade de forma crítica, sem pré-conceitos, e encontrarmos caminhos para viver mais e melhor", avalia o presidente da Longevidade Expo+Fórum, Walter Feldman.

Já para a abertura da V Longevidade Expo+Fórum, o evento tem como convidados o Governador do Estado de São Paulo, o Prefeito da Cidade de São Paulo, secretários de Estado e de diversos municípios, autoridades, lideranças públicas setoriais, além de especialistas reconhecidos, como o médico gerontólogo Alexandre Kalache, que participam de cerimônia de abertura.

A programação este ano proporá discussões em torno de temas como os segredos das Blue Zones, o mercado de trabalho para o profissional longevo, sexualidade, consumo, moda, saúde, interageracionalidade, etarismo, arquitetura, segurança financeira, entre muitos outros assuntos durante os três dias de evento, que também oferecerá atrações e atividades culturais.

Simultaneamente ao Fórum Longevidade estão programados o Fórum Silver Economy e o Simpósio de Políticas Públicas e Economia, com análises de especialistas no segmento longevo, que discutem, entre outros temas, a longevidade dos negócios; passos para a empresa atuar no mercado longevo; cases de sucesso de empresas com novas marcas para o público sênior. Estão programados também a apresentação da pesquisa da AlmapBBDO sobre a Revolução da Longevidade, a discussão de temas como desmistificando a idade no ambiente laboral; recrutamento e retenção de profissionais 50+; marketing, comunicação e experiência do usuário 60+; além de oficinas práticas para construir e utilização do seu Instagram.

Da programação consta também o 2º CONACARE - Congresso Brasileiro de Cuidadores e Cuidados na Longevidade, com programação que envolve o universo dos cuidadores no país, debatendo os seguintes temas: "Quem são os cuidadores do Brasil? Ocupação de cuidador: onde estamos, desafios, fatores facilitadores e complicadores", "Desafios para capacitação adequada", e também as tecnologias e soluções que aumentam a segurança e qualidade de vida da pessoa idosa e facilitam a vida dos cuidadores, além das diferentes perspectivas da medicina sobre o cuidado para a longevidade saudável.

Outros eventos simultâneos na Longevidade Expo+Fórum são o VII Congresso Envelhecimento Ativo – Cidade Amiga dos Idosos, com uma programação própria, e o Congresso de Casas de Longa Permanência, com curadoria da TREVOO, que propõe a discussão de temas tais como escolher, avaliar e entender as diferenças entre as opções de moradia, curatela e interdição, o que é e quando adotar; casas com selo de qualidade TREVOO e seus diferenciais; o papel da equipe multidisciplinar; estimulação física, cognitiva e socialização – a importância e seus benefícios.

No eixo da cultura, está programado também o debate sobre o filme “O Começo da Vida”- "O Brasil é negro, mas o envelhecimento é branco", e o documentário inédito "Quantos Dias. Quantas Noites" e a interseccionalidade entre envelhecimento e desigualdades sociais no Brasil, com exibição do trailer oficial do filme.

No que se refere ao tema de negócios, empreendedorismo e tecnologia, haverá uma programação exclusiva para a discussão sobre empreendedores sociais em longevidade na América Latina; profissões do futuro desenhadas para seniores: Impact Sales flex; inclusão da diversidade geracional no Brasil; liga de executivas (os) em prol da diversidade geracional; e o lançamento do Mapa de Seniortechs do Brasil, além de Empreendedorismo Sênior: Desafios e Oportunidades e novas Formas de Trabalho: Freelance, Trabalho Remoto e Gig Economy.

Ainda na programação batalha das start-ups para sêniors, o aprendizado aos 60+ e o papel das universidades na geração de propósito de vida, empreendedorismo e capacitação. No tema da saúde e bem-estar, o evento abre espaço para a discussão de temas como sexualidade, câncer de mama; envelhecimento saudável; a importância do xadrez para o cérebro, a polifarmácia, memória e envelhecimento, entre outros.

Sobre o eixo de políticas públicas e comportamento, os painéis tratarão sobre políticas públicas para diversidade; acolhimento e cuidado; além de outros assuntos como velhices plurais: transmasculinidade, violência de gênero, negritude, relacionamentos, namoro e sexo na longevidade; telemedicina e seus impactos na saúde 60+: presente e futuro; solidão, entre outras propostas de compreender a longevidade.

Silver Week

A longevidade Expo+Fórum abriu caminho para outra iniciativa: a Silver Week, uma semana dedicada exclusivamente a atrações, descontos e promoções para o público 50+. Na versão conceito realizada em 2022, com a participação de 30 shopping centers no ano passado, a iniciativa mostrou-se um sucesso de vendas e de público e, agora, passa a acontecer em maior escala e em todo o país. Este ano a expectativa é reunir por volta de 100 shopping centers em todo o Brasil.

Mais que uma semana de descontos, a Silver Week é uma oportunidade para destacar a participação e integração do longevo em todos os âmbitos da sociedade, inclusive na cadeia de consumo. Além de fomentar a economia, o evento busca conscientizar e educar empresários e lojistas sobre a necessidade de adequação de marcas, produtos e serviços voltados à população sênior. Para Feldman, “a longevidade é um tema sociologicamente extraordinário, mas não recebe a atenção que merece. Precisamos falar do lugar do longevo como agente participativo da sociedade, pois a pirâmide etária está se modificando, este é um fato inerente à vida das pessoas”.