Santa Catarina abre negociações formais com a Província de Shanxi, na China

Fotos: TELC

O secretário de Articulação Internacional (SAI), Juliano Froehner, e o secretário adjunto do Meio Ambiente e Economia Verde (SEMAE), Guilherme Dallacosta, acabaram de chegar da China, onde participaram de um dos maiores fóruns de desenvolvimento de energia de baixo carbono e de segurança energética do mundo. Na última semana, também tiveram encontro com representantes do Governo da Província de Shanxi e conheceram a estação de energia Shanxi International Energy Group Ruiguang Thermal Power.

“Foi um momento importantíssimo para o Estado de Santa Catarina, para estudarmos a revolução energética, como Shanxi está se preparando para provocar um desenvolvimento econômico muito forte baseado nessa revolução. Em especial, abrirmos negociações formais para três linhas: hidrogênio, tratamento de resíduos de carvão e semicondutores. São três áreas importantes para o futuro do Estado e para o futuro dos catarinenses”, destacou o secretário Froehner. Segundo ele, essa é a visão do governador Jorginho Mello para que SC seja muito mais internacional do que já é, indo além fronteiras com os seus parceiros, com seus estados-irmãos, com as províncias que hoje estão irmanadas com o Estado para o desenvolvimento econômico e desenvolvimento mútuo.

Conforme Juliano Froehner, o momento foi o de abrir caminhos para o alinhamento de parcerias futuras com o Estado de Santa Catarina. “Em breve, o Estado deverá receber uma comitiva chinesa para avançarmos com o plano de implementação dessas linhas.”

Para o secretário adjunto da SEMAE, Guilherme Dallacosta, o Fórum de Desenvolvimento de Energia de Baixo Carbono de Taiyuan foi uma oportunidade única para o conhecimento de vários tipos de energia limpa. “E esse evento nos mostrou que é possível caminharmos para uma economia verde. Mas é necessário que, cada vez mais, implementemos uma transição energética impondo um esforço muito maior na matriz energética limpa em Santa Catarina. Essa tem sido uma das bandeiras do governador Jorginho Mello, e é onde temos que trabalhar políticas públicas para fortalecer cada vez mais essa transição para uma energia mais verde e um modelo de economia verde.”

Os representantes do governo catarinense viajaram à China a convite do Governo da Província de Shanxi e também da organização do Fórum de Desenvolvimento de Energia de Baixo Carbono (TELC), que relembraram a parceria entre ambos por meio de memorando de entendimento de cooperação mútua assinado há alguns anos entre Shanxi e o Estado de SC. Na ocasião, as partes se reconheceram como irmãs, por suas “semelhanças e comprometimento com o estreitamento das relações, podendo mutuamente se beneficiar da colaboração com foco em resultados tangíveis; desenvolvendo suas economias e sociedades.”