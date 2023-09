Em celebração ao Cerrado, cidade de Porto Franco recebe três mil mudas de árvores

Para celebrar os 25 anos de chegada no Brasil, a ADM - empresa global de nutrição humana e animal, juntamente com a Prefeitura de Porto Franco (MA), deu início a uma ação de sustentabilidade na cidade: o plantio de três mil árvores nativas do Cerrado em várias localidades do município. A iniciativa começou pela orla da Beira Rio de Porto Franco, cartão postal da cidade localizado às margens do Rio Tocantins, no simbólico 11 de setembro - Dia Nacional do Cerrado. A previsão é terminar o plantio das três mil mudas durante os próximos meses.

As plantas foram doadas para a Prefeitura de Porto Franco, que fará o plantio por meio de uma parceria com a Secretaria de Agricultura (SEAGRI), com o objetivo de recuperar a mata nativa, aumentar o número de árvores frutíferas nas localidades, garantindo a criação de áreas verdes primordiais para a região. O projeto tem aderência às ações de sustentabilidade e de comemoração de aniversário da ADM, que visa apoiar ações educacionais e de conscientização ambiental, restaurar áreas degradadas e arborização urbana.

Segundo Diego Di Martino, diretor de sustentabilidade da ADM para América Latina, Porto Franco tem uma grande relevância para a companhia por ser o município em que a empresa tem fábrica de processamento e armazenamento de soja do país, e é responsável por abastecer as regiões Norte e Nordeste, gerando mais de 200 empregos diretos. “Acreditamos na sustentabilidade e em nosso compromisso para com as comunidades nos locais onde atuamos. Estamos muito felizes em realizar esta iniciativa”.

Além de Porto Franco, mais sete cidades onde a ADM concentra as suas principais operações são beneficiadas pelo plantio de mudas, iniciado no último ano: Campo Grande (MS), Colombo (PR), Joaçaba (SC), Rondonópolis (MT), Santos (SP), Uberlândia e Três Corações, ambas no estado de Minas Gerais (MG). Ao todo, a ADM irá doar 25 mil mudas em referência ao seu tempo de presença no Brasil.