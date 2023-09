ANA discute uso da água para irrigação durante o 8º Encontro Internacional INOVAGRI em Fortaleza

Diretor Filipe Sampaio na cerimônia de abertura do 8º Encontro Internacional INOVAGRI - Foto: Cláudia Wagner / Banco de Imagens ANA

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) participou nesta terça-feira, 13 de setembro, da cerimônia de abertura do 8º Encontro Internacional INOVAGRI. O evento é voltado para a irrigação e o uso racional da água na agricultura e acontece em conjunto com o 32º Congresso Brasileiro de Irrigação e de Drenagem (CONIRD), entre 13 e 15 de setembro, em Fortaleza (CE).

O diretor da ANA Filipe Sampaio destacou que a Agência procura contribuir para o reconhecimento da importância da agricultura irrigada na sociedade e para a economia brasileira. “A ANA fornece continuamente uma base técnica robusta para acompanhamento e planejamento da expansão do setor, notadamente no que se refere à segurança hídrica para os usos múltiplos”, afirmou Sampaio.

Em sua fala, o diretor destacou a elaboração do Atlas Irrigação , coordenado pela ANA com a participação de diversos parceiros institucionais. “Entre outros tantos números do setor, o Atlas Irrigação apresenta uma delimitação e um detalhamento de dados dos 28 Polos Nacionais da Agricultura Irrigada, que concentram 50% da área irrigada e 60% da demanda hídrica, constituindo-se em áreas especiais para a gestão setorial e de recursos hídricos em escala nacional”, completou Filipe Sampaio.

O 8º Encontro Internacional INOVAGRI tem como objetivo promover um intercâmbio de conhecimento entre os envolvidos com a temática água no meio rural, englobando a discussão sobre as novas tecnologias na irrigação para o uso sustentável dos recursos naturais, como a água, na agricultura irrigada.

