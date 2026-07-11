Sábado, 11 de Julho de 2026
15°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

UnB vai sediar encontro nacional de pesquisadores negros

Programação terá cursos, oficinas e mesas de debates

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/07/2026 às 18h21
UnB vai sediar encontro nacional de pesquisadores negros
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

Entre os dias 28 e 31 de julho, o campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB) acolherá o 14º Congresso Nacional de Pesquisadores(as) Negros(as), o Copene.

Conforme os organizadores, milhares de participantes são esperados para o maior encontro de intelectuais, acadêmicos e estudiosos negros brasileiros, além de pesquisadores de outros países da América Latina.

“O Copene constitui um espaço estratégico para a divulgação da produção científica, o fortalecimento de redes de pesquisa, a valorização dos saberes afrodiaspóricos e a formulação de propostas voltadas à promoção da equidade racial e da justiça social”, informa a divulgação do evento.

A programação do evento prevê a realização de minicursos, oficinas, painéis e mesas redondas durante o Copene, além do lançamento de dezenas de livros.

O congresso na UnB é organizado pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da universidade (NEAB/UnB), pela Associação Brasileira de Pesquisadores(as) Negros(as) (ABPN) e pelo Consórcio Nacional de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros (CONNEABS).

A UnB é reconhecida como instituição federal de ensino pioneira em adotar um programa de acesso acadêmico por meio de cotas raciais (2003). Atualmente, todas as 69 universidades federais do país possuem cotas raciais, por força da Lei de Cotas (Lei 12.711/2012).

Acesso às universidades e à pesquisa

Com as políticas afirmativas, o número de pessoas negras (pretas e pardas) com curso superior no Brasil cresceu nos últimos anos. Segundo o Censo Populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a proporção de pessoas pardas com graduação subiu de 2,4% para 12,3%, e a de pessoas pretas passou de 2,1% para 11,7% entre 2000 e 2022.

As proporções, no entanto, ainda são menos da metade do percentual de pessoas brancas que têm curso superior (25,3%).

No mesmo período, o percentual de doutores negros no comando de grupos certificados Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) passou de 8,1% para 22,6%. A proporção de pessoas pretas e pardas no conjunto total da população é bem superior: 55,5%. Há no país cerca de 15 mil pesquisadores negros.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil
Educação Há 9 horas

Entenda o papel das escolas no combate à violência contra meninas

Alunos de colégio no Rio fazem lista sexual e polícia é acionada
Educação Há 21 horas

ITA recebe inscrições para o vestibular de 2027 até domingo

Instituto oferece 200 vagas para a formação de oficiais engenheiros
Educação Há 22 horas

CNE define regras para garantir 200 dias letivos do calendário escolar

Resolução prevê ações no caso de violências e emergências climáticas
Educação Há 1 dia

PND 2026 tem último dia de inscrição nesta sexta-feira

Taxa de inscrição deve ser paga até dia 14 por candidatos não isentos

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Prouni 2026: último dia de inscrição para o 2º semestre é hoje

Bolsas são integrais ou de 50% do valor da mensalidade

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 19°
16° Sensação
2.71 km/h Vento
98% Umidade
100% (7.1mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Domingo
15°
Segunda
14°
Terça
18°
Quarta
20°
Quinta
25° 11°
Últimas notícias
Esportes Há 39 minutos

Brasileiro Guto Miguel é campeão de duplas em Wimbledon Juvenil
Geral Há 39 minutos

Raoni está consciente, mas apresenta leve piora no quadro renal
Educação Há 1 hora

UnB vai sediar encontro nacional de pesquisadores negros

Esportes Há 2 horas

Basquete Feminino: TV Brasil transmite neste domingo semifinal da LBF

Esportes Há 3 horas

Jayden Adams, jogador da seleção sul-africana, morre aos 25 anos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 +0,00%
Euro
R$ 5,83 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,893,33 +0,48%
Ibovespa
177,866,38 pts 2.97%
Mega-Sena
Concurso 3029 (09/07/26)
01
11
24
33
35
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7062 (10/07/26)
15
19
42
50
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3732 (10/07/26)
02
03
07
08
11
13
16
17
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2948 (10/07/26)
00
04
06
09
17
18
20
25
34
36
37
43
51
54
68
84
85
88
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2981 (10/07/26)
04
05
18
41
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias