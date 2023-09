Laura Samy e Leonardo Laureano apresentam solos ‘Ocas’ e ‘Dança Macabra’, no Rio de Janeiro

A Fundação Nacional de Artes – Funarte recebe, em seu espaço da Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ), no Teatro Cacilda Becker, dois solos de dança. A artista Laura Samy apresenta a performance ‘Dança Macabra’; e o artista Leonardo Laureano, o espetáculo ‘Ocas’. As duas apresentações compõem o espetáculo ‘Repertórios’ e estão em cartaz neste sábado e domingo, 16 e 17 de setembro, sempre às 19h. Os ingressos têm preços populares e a classificação indicativa é de 16 anos.

Saiba mais sobre cada apresentação:

Solo 'Dança Macabra'

Segundo a coreógrafa Laura Samy, 'Dança Macabra' é uma performance solo criada a partir de reflexões acerca das representações do macabro, da morte e da sobrevivência. É um processo de investigação de diferentes formas de resistência e expressão frente à morte ou à mortificação de algo.

O espetáculo conta com referências históricas, cinematográficas, literárias e sonoras, tais como ‘A Morte do Cisne’, criada em 1905 por Michel Fokine (1880-1942) para a bailarina Anna Pavlova(1881-1931); a voz do cineasta, poeta e escritor italiano Pier P. Pasolini (1922 – 1975); a poesia do belga Henri Michaux (1899 – 1984), além de utilizar um fantoche de uma “loja de brinquedos assustadores”.

“A dança macabra do período medieval não define precisamente uma temática, mas um ponto inicial, que impulsiona uma série de articulações e pensamentos, aproximando pistas que remetem a tempos, formatos e contextos diversos”, destacou a bailarina e performer Laura Samy.

Solo Ocas

De acordo com Leonardo Laureano, 'Ocas' é um trabalho composto por “imagens” que existem fora do campo do tempo e que não dependem deste; e “que fazem criar um imaginário, através de movimentos reais, transmitidos por um corpo negro, inspirado na aleatoriedade por fotos, captadas ou criadas”.

O artista complementa que o “corpo negro é uma tela em branco para a criação” dessas imagens, que transcendem a barreiras raciais e sociais. “Através do movimento real transmitido por esse corpo, é possível criar um imaginário que fala sobre a história, as lutas e as conquistas. No caso da arte negra, a fala pode ser interpretada de diversas maneiras, não apenas através das palavras, mas também através dos movimentos do corpo”, afirma o bailarino.

Laureano destaca que a arte negra é uma forma de comunicação que transcende as barreiras da linguagem e que nos permite captar a complexidade e a simplicidade do corpo humano negro por meio de seus movimentos. “Essa forma de comunicação pode ser tão poderosa quanto a fala propriamente dita, e pode oferecer uma experiência única e enriquecedora para quem a observa”, conclui o artista.

O solo 'Ocas' será apresentado somente neste sábado, dia 16 de setembro.

SERVIÇO:

Espetáculo de dança "Repertórios"

Com Laura Samy e Leonardo Laureano

De 16 a 17 de setembro (sábado e domingo), às 19h

Classificação indicativa: 16 anos

Ingressos: R$ 30. Meia-entrada: R$ 15

Duração:

'Dança Macabra': 50 minutos

'Ocas': 20 minutos

Teatro Cacilda Becker

Rua do Catete, 338 – Catete, Rio de Janeiro (RJ)

Espaço da Fundação Nacional de Artes – Funarte, instituição Vinculada ao Ministério da Cultura (MinC)

Ficha técnica:

Dança Macabra

Concepção, criação e performance: Laura Samy | Colaboração dramatúrgica: Renato Linhares| Colaboração artística no processo de pesquisa: Marina Vianna e Inês Cardoso | Cenografia: Laura Samy e Antonio Pedro Coutinho | Iluminação: Jon Thomaz | Produção: Ana Barros| Fotos e vídeo: Renato Mangolin | Apoio: Escola de Cinema Darcy Ribeiro, Proexc – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Casa da Glória e Alice Ripoll Produções | Agradecimentos: Alexandre Belfort, Anita Tandeta, Alice Ripoll, Flora Sussekind e Irene Ferraz

Ocas

Direção geral e direção coreográfica: Leonardo Laureano & Breakconvention | Executivo de produção: Leonardo Laureano | Intérprete criador : Leonardo Laureano Ciriaco | Filmagem & edição: Dave Barros | Light Designer: Pj| Trilha Sonora : Suren