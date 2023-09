Presidente do TCE-RS destaca momento que o Estado passa na abertura do Sinaop

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre Postal, participou, na tarde desta segunda-feira (11), da abertura do 20° Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas - XX Sinaop, no parque de eventos Fundaparque - Pavilhão E, em Bento Gonçalves (RS). O encontro foi inspirado na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Os temas são o combate à corrupção, cidades sustentáveis, saneamento básico e igualdade de gênero.

Postal pediu um minuto de silêncio em memória às vidas perdidas nas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Afirmou que duas cidades desapareceram e mais de 40 pessoas morreram devido à força das chuvas. “Estamos vivendo um momento bastante difícil no Estado, mas isso não será motivo para nos desmotivar”, acrescentou.

Alexandre Postal declarou que agora é preciso planejar como reconstruir o Estado com obras. “No entanto, ainda estamos fazendo o importante que é salvar vidas. O compromisso do Sinaop neste encontro é fazer um bom debate”, ressaltou o presidente do TCE-RS.

O XX SINAOP conta com o apoio institucional do TCE-RS, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), do Instituto Rui Barbosa (IRB), da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom), da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (ANTC), da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon), da Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil (Fenastc) e do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci). O evento segue até sexta-feira (15/09).