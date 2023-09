Estado e União debatem estratégias para liberação de valores a municípios atingidos por ciclone

Após o anúncio de recursos federais destinados à reconstrução das cidades atingidas pelo ciclone extratropical da última semana no Rio Grande do Sul, o governo do Estado articulou a realização, na tarde desta segunda-feira (11/9), de um workshop destinado às equipes técnicas das secretarias. Com a presença de representantes do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e dos municípios de Maceió, em Alagoas, e de Petrópolis, no Rio de Janeiro, trazidos pela União, o encontro foi o primeiro passo para a definição das estratégias que irão resultar na elaboração dos planos de trabalho, peça necessária para a liberação dos valores anunciados.

Promovido pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), o workshop e as ações que irão se estender ao longo da semana incluem visitas a locais atingidos pelas águas e devem resultar, conforme a titular da pasta, Danielle Calazans, em mais celeridade aos pedidos a serem enviadas ao governo federal.

Os recursos de R$ 180 milhões para o MIDR, anunciados no domingo (10/9) pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, poderão ser utilizados em três frentes: restabelecimento, que inclui a desmontagem de edificação, desobstrução de vias e remoção de escombros, religação de energia elétrica, entre outros; reconstrução, para uso em obras que incluem pontes, prédios públicos, escolas, delegacias, hospitais e rodovias; e habitação, que garantirá recursos para reconstrução de unidades habitacionais destruídas e reurbanização de áreas de risco.

"Neste momento, o governo do Estado está atrás de todas as fontes para reconstrução das cidades, mas, mais do que isso, irá também auxiliar as prefeituras para que possam realizar as solicitações da maneira correta”, destacou a secretária Danielle Calazans. “Este apoio é fundamental para que os ritos e processos necessários ao uso dos recursos públicos não se tornem um entrave e impeçam a rápida recuperação da vida nas comunidades.”

Entre os integrantes da equipe de 24 pessoas trazida pelo governo federal, está o diretor do Departamento de Obras de Proteção e Defesa Civil do MIDR, Paulo Falcão. Em sua apresentação, ele destacou conceitos gerais, processos necessários para o uso dos recursos e dúvidas frequentes nessas ações.

"Essa parceria entre governo federal, Estado e municípios está alinhada com a nossa doutrina do sistema nacional de proteção em defesa civil, do qual todos fazem parte. É um exemplo importante de como a união pode trazer bons resultados", ressaltou Falcão.

Ao final da tarde de trabalho, os representantes da Defesa Civil de Maceió e Petrópolis compartilharam relatos. Ambas as cidades enfrentaram desastres naturais em seus territórios e realizaram processos semelhantes aos que agora os municípios do Rio Grande do Sul irão proceder para ter acesso aos recursos. No workshop, organizado com o apoio do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP), estiveram presentes, ainda, servidores da Defesa Civil do Rio Grande do Sul e das secretarias de Obras Públicas, de Assistência Social, da Educação, da Saúde, de Habitação e Regularização Fundiária e de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano.