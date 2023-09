ANS promove Audiência Pública 34

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vai realizar, no dia 22/09, a Audiência Pública 34 para debater a proposta de incorporação ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde do teste molecular para nódulos de tireoide por perfil de microRNA (TMT-microRNA), exame que pode indicar se o nódulo é maligno ou benigno.

A proposta de inclusão dessa tecnologia foi enviada à ANS por meio do formulário eletrônico disponível no portal da ANS (FormRol) no processo continuado de análise da Agência, baseado em ATS (Avaliação de Tecnologias em Saúde) e teverecomendação preliminar de não incorporação. Ela também foi debatida na 7ª ReuniãoExtraordinária da Diretoria Colegiada, realizada no dia 30/08,quando houve aprovação da realização da audiência.

A ANS receberá contribuições, críticas e informações para subsidiar sua tomada de decisão sobre a incorporação ao rol.

O evento vai ocorrer de forma remota, pela plataforma Teams e pelo YouTube, das 10h às 11h30.

Para participar da Audiência Pública 34, é preciso fazer inscrição até as 17h do dia 21 de setembro. A gravação ficará disponível no site da Agência.

Todos os documentos referentes a esta audiência pública estão disponíveis no Portal da ANS, no menu Acesso à Informação, seção Participação da Sociedade, item Audiências Públicas.