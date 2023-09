Governo discute estratégias de recuperação dos municípios atingidos pelo ciclone

Leite se reuniu com o secretariado a fim de buscar novas soluções para os problemas decorrentes do evento climático -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Em reunião com o secretariado na manhã desta segunda-feira (11/9), o governador Eduardo Leite discutiu ações viáveis para dar continuidade ao atendimento das localidades atingidas pelo ciclone extratropical da última semana. O caso de São Sebastião, no litoral paulista, foi apresentado como exemplo de plano de ação que obteve sucesso na aplicação.

Leite iniciou falando sobre a busca por experiências que tiveram resultado positivo no atendimento à população afetada e como essas trocas podem beneficiar o gerenciamento do ocorrido no Rio Grande do Sul.

Governador disse que é preciso dar o mínimo de dignidade para as pessoas atingidas pelo ciclone extratropical da última semana - Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

“É importante que possamos ouvi-los para, em alguns casos, a partir da experiência deles, organizar as nossas ações. Buscar essas experiências é importante para agilizarmos o atendimento, aprendermos com os erros que tenham sido cometidos e com as boas experiências que tiveram, de forma a sermos mais resolutivos nas ações agora, nessa reconstrução. Nós temos muitas situações que vão precisar que a gente customize programas para cada uma delas, não basta pegar o que já temos e aplicar, vamos precisar de novas soluções”, assegurou Leite.

Por videoconferência, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, explicou as estratégias montadas pela administração municipal e estadual quando a cidade sofreu com inundações no início de 2023. “Nossa preocupação imediata foi de como abrigar, de forma rápida, as pessoas para que elas não ficassem por muito tempo nas escolas e pudéssemos restabelecer a normalidade da cidade. Então, nós tivemos a missão de realocar essas 1,6 mil pessoas através do chamado aluguel social, mantido com recursos dos governos estadual e federal. Também transferimos parte dessas pessoas para outro conjunto habitacional, em Bertioga”, explicou Augusto.

O secretário da Casa Civil de São Paulo, Arthur Lima, comentou o que o governo estadual fez para encaminhar as ações que atendiam às necessidades básicas dos cidadãos. Conforme ele, a atuação do Poder Executivo foi importante para destinar corretamente o grande volume de recursos que chegavam para atender corretamente os bairros, conforme a necessidade de cada um.

“Com a criação de um gabinete de crise e do decreto de calamidade, nós conseguimos rapidamente transferir recursos para atender diversas áreas. Além disso, também pudemos realizar a coleta de lixo, desobstruir vias com maquinário e pessoal transferidos para esta função, religamos as redes de comunicação interrompidas devido ao evento climático. O apoio humanitário também foi bem gerenciado, possibilitando que todas as doações que chegavam fossem distribuídas para locais realmente necessitados daqueles produtos”, esclareceu.

Responsável pela Gerência de Apoio do Litoral Norte, o coronel André Marcelo Warol Porto Rodrigues ressaltou a necessidade de que o poder público realize uma triagem da atuação das organizações não governamentais (ONGs), para que elas possam ter uma eficiência no atendimento aos que realmente precisam. Ele destacou que, por meio do direcionamento dos serviços oferecidos por estas entidades, foi possível atender corretamente a população, evitando que recursos fossem despendidos de forma errônea e com baixo alcance.

Na sequência da reunião, o secretariado estadual apresentou as ações que já estão em andamento nos municípios e discutiu outras opções para dar continuidade e celeridade ao atendimento. Representantes das secretarias serão enviados para localidades em situação crítica, com a intenção de auxiliar no levantamento dos dados necessários para que seja iniciada a reconstrução das estruturas e o retorno à normalidade.

Sob a responsabilidade da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), está em elaboração um formulário para identificar as necessidades de cada localidade atingida pelo evento climático e, assim, direcionar corretamente os recursos. Com isso, a SPGG busca atender a um pedido do governador Eduardo Leite para que a resposta aos pedidos de ajuda possa ser feita sem se perder em burocracia exagerada.

“Neste momento temos que dar suporte a essas pessoas que em um primeiro momento saem e ficam abrigadas do jeito que é possível, mas precisamos dar o mínimo de dignidade para elas, o quanto antes. Elas já foram vítimas de uma catástrofe e não podem ser vítimas do desalento, da desatenção, têm que ser rapidamente atendidas. As coisas naturalmentelevarãoalgum tempo, mas ele tem que ser o menor possível. Não deixem a burocracia vencê-los. São vidas humanas. Ver as fotos é uma coisa, sobrevoar dá uma outra dimensão do impacto, mas andar pelas ruas é algo absolutamente impactante e não podemos falhar com essas pessoas”, finalizou o governador.

As secretarias também têm se empenhado em realizar conversas com o governo federal para que os recursos financeiros anunciados possam ser liberados e destinados com a maior presteza. Reuniões com representantes da União acontecem durante os primeiros dias da semana para traçar planos de ações e definir como ocorrerá a atuação em parceria com o Estado.