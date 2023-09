Centro Regional de Ação de Recuperação para gerenciamento da reconstrução concentra ações a partir de Encantado

Para decisões e ações ainda mais ágeis neste momento de reconstrução de regiões atingidas por enchentes, o governo do Estado reforçou a estrutura do Centro Regional de Ação de Recuperação no município de Encantado, a 140 quilômetros de Porto Alegre. A estrutura foi montada logo depois da enxurrada que atingiu municípios do Vale do Taquari no início da semana passada.



"O governo do Rio Grande do Sul leva a base de gerenciamento para a região, o que facilita a comunicação com toda a estrutura do Estado, permitindo avançar mais rapidamente no auxílio às pessoas e na recuperação das regiões", disse o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos.

A concentração das atividades em Encantado é encabeçada pelo Sistema de Comando de Operações (SCO), que tem na coordenação-geral o coronel Luciano Boeira, chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil. No domingo (10/9), o governador Eduardo Leite designou o vice-governador Gabriel Souza para coordenar o processo de reconstrução. Assim, a partir desta segunda (11/9), o Gabinete do Vice-Governador será transferido para Encantado e funcionará na prefeitura.

No município já estão as missões relacionadas a informações, registro e ações de reconstrução e parte da logística. A coordenação executiva é do subchefe de Defesa Civil, coronel Marcus Vinicius Gonçalves Oliveira. O oficial tem feito a articulação com outros órgãos, além da gestão dos recursos disponíveis e os oferecidos por apoiadores. "Conseguimos trazer a estrutura de todas as secretarias estaduais para ficar em contato com um profissional da secretaria municipal correspondente, dando estrutura necessária para reestabelecer seus serviços", disse Oliveira.

O coordenador regional de Proteção e Defesa Civil, coronel Everton Dias, fica em contato constante com as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil dos 62 municípios atendidos pela sua regional, bem como com as autoridades dos poderes municipais e outros órgãos públicos para otimizar a chegada de recursos e a solução de problemas ocasionados pelas intensas chuvas e seus efeitos associados.

Também atuam em Encantado integrantes da Divisão de Convênios da Defesa Civil estadual e de coordenadorias de regiões menos afetadas, em parceria com integrantes da Secretaria Nacional de Defesa Civil. A atividade consiste em orientar os municípios sobre o preenchimento de documentos necessários para o recebimento de valores voltados à reconstrução. Esse acompanhamento tende dar agilidade ao pedido de recursos financeiros.

No processamento de informações e inteligência, integrantes da Defesa Civil buscam interagir com os municípios e as forças de resposta (Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Instituto-Geral de Perícias e Forças Armadas) para estabelecer e centralizar as informações relacionadas ao desastre (perdas humanas e materiais e pessoas desaparecidas), identificando os pontos sensíveis em cada comunidade e as necessidades, e agilizando a chegada do recurso necessário. Atuam com apoio da base e do Centro de Operações de Defesa Civil em Porto Alegre.

O efetivo que trata da logística, atuando em Encantado e também em Lajeado, trabalha para fazer com que os recursos de ajuda humanitária cheguem onde são necessários. Isso inclui a distribuição de alimentos, água potável, agasalhos, itens de higiene e limpeza e tudo o que for preciso para oferecer o primeiro atendimento às pessoas afetadas.

No Centro Regional ocorre a articulação com secretarias e órgãos de Estado para apoio na normalização de serviços essenciais, a exemplo do hospital de Roca Sales, que recebeu atenção especial para que pudesse retomar as atividades o mais rápido possível. Questões como o restabelecimento de energia elétrica, comunicações, abastecimento de água, assistência social, atendimento em saúde e outros serviços têm especial atenção nesse setor.

Ao lado disso, uma equipe da Secretária de Obras Públicas está na região para dar mais agilidade no levantamento dos estragos em prédios públicos estaduais e em escolas. A Secretaria de Assistência Social trabalha para fazer o cadastramento de pessoas em abrigos.

Também integram o Centro Regional de Ação de Recuperação as secretarias da Saúde, do Meio Ambiente e Infraestrutura, de Habitação e Regularização Fundiária e de Comunicação, além da Assessoria Técnica da Casa Civil.

As chuvas ocorridas entre 3 e 4 de setembro causaram estragos em 92 municípios gaúchos, afetando mais de 340 mil pessoas, além de 46 óbitos e 46 desaparecidos, conforme o boletim da Defesa Civil com informações computadas até as 7h desta segunda-feira (11/9).