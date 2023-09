Operações privadas podem ocorrer com equipamentos e acessórios não essenciais inoperantes

O Programa Voo Simples foi criado em 2020 para simplificar e modernizar a regulação para a aviação civil. Desde então, foram mapeadas 73 iniciativas, sendo 57 já concluídas. As inovações trouxeram redução de custos e possibilidade de novos negócios, mantendo os níveis de segurança operacional e promovendo o crescimento sustentável da aviação civil brasileira. Saiba maissobre as açõesnapágina especial do Programa Voo Simples.

Assessoria de Comunicação Social da ANAC