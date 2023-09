Governador vistoria municípios atingidos pelo ciclone e se reúne com presidente da República em exercício

O governador Eduardo Leite voltou a vistoriar, neste domingo (10/9), ao lado do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, dois dos municípios mais atingidos pela enchente do início da semana: Roca Sales e Muçum. A comitiva, também formada por oito ministros e dez secretários de Estado, percorreu ruas das duas cidades e, em seguida, reuniu-se com prefeitos da região do Vale do Taquari em Lajeado. Durante o encontro, foram apresentadas aos gestores municipais as principais ações realizadas pelos governos do Estado e federal no auxílio pós-ciclone.

Leite ressaltou que o governo estadual já fez anúncios que somam R$ 1 bilhão em linhas especiais de crédito do Banrisul e R$ 20 milhões em repasses extraordinários de recursos para a área da saúde nos municípios afetados. O governador também informou que apresentará, nos próximos dias, a nova etapa do programa Volta por Cima, garantindo recursos financeiros para famílias atingidas pela enchente.

O Vale do Taquari foi a região do Estado mais atingida pelas enchentes -Foto: Maurício Tonetto/Secom

“Tenho insistido em um ponto: não faltarão recursos nesse processo de reconstrução. O governo do Estado não faltará com recursos para garantir que seja restabelecida toda essa parte de infraestrutura das cidades. Naturalmente, também temos assistência às pessoas que foram atingidas. Já estamos destacando os recursos para o Volta por Cima e até amanhã [11/9] devemos anunciar o volume dos recursos. Vamos destinar para cada família que está no Cadastro Único R$ 2,5 mil para ajudar a fazer compras daquilo que for mais urgente e necessário”, afirmou Leite.

O município de Muçum recebe ajudas provenientes de vários lugares do Estado -Foto: Gustavo Mansur/Secom

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou que o governo federal aportará R$ 741 milhões em ações emergenciais para auxiliar os municípios e as pessoas afetadas pelas inundações. Os valores estão divididos entre iniciativas para reconstrução e rescaldo dos danos materiais, além de recursos para recuperação econômica tanto das famílias atingidas quanto das empresas que sofreram danos.



“O governo federal tem toda disposição de ajudar e de agilizar a destinação de recursos para os municípios, conforme a apresentação dos planos de trabalho. Estamos acelerando a publicação dos decretos no Diário Oficial da União e trabalhando de maneira articulada com o governo do Estado e prefeituras para que esse processo de reconstrução seja o mais célere possível”, destacou Alckmin.

Durante a reunião, o governador afirmou que o vice-governador Gabriel Souza passará a próxima semana no Vale do Taquari para coordenar as ações de reconstrução.