Contratação de serviços para três aeroportos do Estado estão na Agenda Celic da semana

A contratação de empresapararealização deserviços de manutenção e recuperação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Rio Grande, noSul do Estado, está entreas licitações da semana de 11a 15 de setembro, organizada pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).O certame, que será realizado na segunda-feira (11/9),às 15h,ainda incluio trabalho de drenagem e sinalizaçãohorizontaldo aeroporto.



Na terça-feira (12/9),às 14h,ocorre a licitação para a execução do cercamento da área patrimonial, desobstrução da drenagem e execução da sinalização horizontaldo Aeroporto de Canela, na Serra.Para o Aeroporto ComandanteKraemer, em Erechim, no Norte do Estado, está agendado,para quinta-feira (4/9), às 14h,certame para execução da cerca patrimonial.

Todas as licitaçõespara execução de serviços nos aeroportos, solicitadas pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt), serão realizadas pela modalidade tomada de preços.



Outro destaque daagendaéacontratação de empresa especializada paraareforma do telhadodo prédio principal da Escola de Saúde Pública da Secretaria da Saúde (SES),em Porto Alegre.O trabalhoconsiste na substituição da cobertura com telhas de fibrocimento, impermeabilização de calhas e platibandas de concreto. Por meio da modalidade convite, o certame está agendado para sexta-feira (15/9),às15h.



Tambémestão previstospregões para a aquisição de equipamentos para informática, materiais para construção civil,equipamentos de segurança e proteção,medicamentos veterináriose acessórios agrícolas, entre outros.No total, serão 34 certames com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .



AgendaCelic



A publicação da AgendaCelicé destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado para os profissionais de imprensa e para a sociedade.

Licitações previstas para o período de 11 a 15 de setembro