RS tem sete trechos de rodovias com bloqueios totais ou parciais

As fortes chuvas que afetaram o Estado têm provocado danos e alterações no tráfego em rodovias gaúchas. Na tarde deste sábado (9/9), até às 12h, de acordo com informações já consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), há sete trechos com bloqueios totais ou parciais em seis rodovias.

Duas pontes foram destruídas pelas chuvas, na ERS-448 – entre Farroupilha e Nova Roma do Sul – e na ERS-431 – em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul.

No Estado, algumas pistas ainda estão alagadas em função do transbordamento dos rios, conforme informações do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

A Secretaria de Logística e Transportes (Selt), por meio das equipes do Daer e da EGR, trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres e para que artigos de primeira necessidade possam chegar às populações dos municípios atingidos pelas chuvas.

Rodovias sob responsabilidade do Daer

BLOQUEIOS TOTAIS



ERS-550

Em Pirapó (km 23), há bloqueio total, pois a pista está submersa.

ERS-431

A ponte sobre o rio Taquari, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul, cedeu e a pista está alagada. Por isso, há bloqueio total do tráfego entre o km 10 e o km 23.

No km 26, em São Valentim do Sul (km 26), houve queda de barreira e há alagamento na pista.

ERS-448

Entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, após transbordamento do rio das Antas, a ponte que fica no km 37 da rodovia cedeu. Por esse motivo, há bloqueio total do tráfego no trecho. O deslocamento entre os dois municípios pode ser feito pela ERS-122, entrando em Antônio Prado e utilizando, em seguida, a ERS-437.

ERS-130

Bloqueio total em Cruzeiro do Sul (km 40). Rodovia bloqueada devido à queda de cabeceira da ponte.

VRS-851

Serafina Corrêa (km 9). Bloqueio total na ponte do rio Carneiro. A ponte, que se encontrava submersa, está danificada.

BLOQUEIOS PARCIAIS



ERS-110

Bloqueio parcial entre Jaquirana e Bom Jesus (entre os km 78 e 79). No local, onde houve queda de barreira, foi realizada uma limpeza de parte dos materiais provenientes da encosta que estavam na pista, liberando a passagem pelo lado direito, no sentido Jaquirana para Bom Jesus. O trabalho na rodovia continua até que seja restabelecido o tráfego nos dois lados da via.

RODOVIAS LIBERADAS



ERS-706

Em Cerrito (km 13,5), trânsito liberado no final da manhã deste sábado (9/9).

ERS-132

Rodovia liberada em ambos os sentidos no km 3, com previsão de bloqueio somente na segunda-feira (11/9) para colocação de camada asfáltica em parte do trecho.

ERS-110

Trânsito liberado em Jaquirana (km 13).

ERS-130

Trânsito liberado entre General Câmara e Mariante (km 29 e km 31).

Trânsito liberado Venâncio Aires (km 29 e km 35).

Trânsito liberado em Cruzeiro do Sul (km 57).

Trânsito liberado entre Vila Maria e Camargo (km 3).

ERS-324

Trânsito liberado em Nova Bassano (km 285).

O tráfego está liberado na ponte sobre o rio Jordão, entre Vila Maria e Casca (km 237,3) e entre Passo Fundo e Marau (km 207), na localidade de São Luiz da Mortandade. Também há passagem entre Casca e Paraí, onde havia água na pista.

ERS-704

Trânsito liberado em Pedro Osório (km 28).

VRS-868

Trânsito da via em Taquari foi liberado, após interrupção devido à erosão de um bueiro.

ERS-630

Trânsito liberado na ponte do Passo do Pedroso, em São Gabriel (km 82).

ERS-129

Trânsito liberado entre Mariante e Bom Retiro do Sul (km 4 e km 10).

Trânsito liberado entre Bom Retiro do Sul e Estrela (km 13 e km 14).

Trânsito liberado entre Estrela e Colinas (km 50)

ERS-030

Trânsito liberado entre Santo Antônio da Patrulha e Caraá (km 1,7). O volume de água baixou e trecho está liberado para passagem.

VRS-824

Tráfego liberado entre Fortaleza dos Valos e Quinze de Novembro (km 10). O trecho estava alagado próximo ao Distrito de Santa Clara do Ingaí.

ERS-569

O trânsito foi liberado na tarde de terça-feira (5/9), na ponte localizada em Barra Funda (km 28). A estrutura estava submersa desde segunda-feira (4/9). O local continuará sendo monitorado diariamente e, caso o nível do rio suba novamente, poderá ocorrer uma nova interdição.

RSC-377

A recuperação do aterro da ponte sobre o arroio Passo Novo, em Cruz Alta (km 103,8), está concluída. O trânsito está liberado no local.

ERS-332

Tráfego liberado em Encantado (km 1 e km 3). A pista estava alagada devido ao transbordamento do rio Taquari.

ERS-463

Tráfego liberado entre Coxilha e Tapejara (km 23), na ponte sobre o rio Carreteiro.

ERS-444

Tráfego liberado em Santa Tereza (km 31), onde houve deslizamento de encosta na segunda-feira (4/9).

O Daer está monitorando a situação das rodovias para que o tráfego seja restabelecido o mais breve possível, dentro das condições de segurança necessárias para o trânsito dos usuários.

Rodovias sob responsabilidade da EGR

RODOVIAS LIBERADAS



ERS-129

O tráfego de veículos está liberado nos km 67, 73 e 74, em Encantado, e no km 83, em Muçum.

ERS-130

O tráfego de veículos está liberado no km 85, em Arroio do Meio, e no km 93, em Encantado.

Em função dos estragos, a praça de pedágio de Encantado, situada no km 93 da ERS-130, não está funcionando. Equipes da EGR estão trabalhando para recompor a estrutura danificada.