Clubes gaúchos fazem campanha de doações às vitímas das enchentes

Em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, após a passagem de um ciclone no último domingo (3), Grêmio, Internacional e Juventude montaram pontos de coletas de doações de água, alimentos roupas e produtos de higiene, em várias cidades do estado. Inúmeras famílias estão desabrigadas e municípios da Serra Gaúcha entraram em estado de emergência.

Além do estádio Alfredo Jaconi, o Juventude, clube de Caxias do Sul, concedeu o espaço do Centro de Treinamento (CFAC) para coleta de doações; A prefeitura de Caxias e os bombeiros recomendam a doação de agasalhos, água mineral, itens de limpeza e alimentos não perecíveis.

Em 24h arrecadamos mais de 4 toneladas de donativos para as vítimas das enchentes na Serra Gaúcha.



Amanhã as doações podem ser realizadas diretamente no Corpo de Bombeiros, na rua 20 de Setembro. A Praça Dante também será um ponto de recolhimento de doações, das 8h30 ao meio-dia pic.twitter.com/vGmYx8ovdY — E.C. Juventude (@ECJuventude) September 6, 2023

“Nossas cidades vizinhas estão em uma situação difícil, com famílias que perderam tudo, e o Juventude se viu em condições de colaborar de alguma forma. As doações já superaram as expectativas e todos os itens arrecadados serão destinados a quem precisa”, comenta Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude, que já entregou até o momento, mil litros de água, 32 cestas básicas, 150 sacolas de alimentos, 90 itens de higiene, 3 colchões e 100 sacolas com diversos outros produtos.

O Tricolor gaúcho também montou centros de arrecadação de doações na GrêmioMania Megastore e no Departamento Consular da Arena Grêmio, além dos Consulados Femininos de outras cidades.