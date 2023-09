Governador se reúne com prefeitos da Serra para discutir reconstrução pós-enchente

O governador Eduardo Leite se reuniu, na manhã desta sexta-feira (8/9), com 23 prefeitos de municípios da Serra para discutir o processo de recuperação e reconstrução estrutural após a enxurrada do início da semana. O encontro foi realizado na prefeitura de Bento Gonçalves.

Na reunião, os prefeitos relataram os danos causados pelo evento climático extremo. Leite assegurou que não medirá esforços para auxiliar as prefeituras e que não faltarão recursos por parte do Estado. Além disso, afirmou que pediu ao governo federal redução de burocracias para facilitar os trabalhos a partir de agora.

“Neste momento, nosso principal apelo ao governo federal – que tem se mostrado sensível à situação do Rio Grande do Sul – é de não deixar a burocracia emperrar a reconstrução das cidades atingidas pela enchente no Vale do Taquari. É natural que, ao lidar com dinheiro público, tenhamos que seguir ritos e processos, mas estamos falando de municípios que foram quase totalmente destruídos e não têm nem mesmo a capacidade técnica para elaborar planos de trabalho agora”, afirmou o governador. “Não podemos deixar que as pessoas sejam vítimas duas vezes – primeiro da enchente e, agora, da desassistência do poder público.”

Leite garantiu ainda que, se a burocracia federal se tornar um problema, o governo do Estado irá disponibilizar todos os recursos necessários para a reconstrução. “Nossa situação financeira não será um empecilho neste momento de dificuldade”, disse.

Até o momento, 12 municípios da Serra decretaram situação de emergência. Os principais danos na região foram registrados em moradias, prédios públicos, comércios, áreas agrícolas, estradas e pontes. Ainda há oito pontos de rodovias com bloqueios devido às chuvas. São seis nas rodovias estaduais e dois nas federais. O governo está trabalhando para desobstruir as vias e retomar a normalidade.

O encontro em Bento Gonçalves contou ainda com a presença dos secretários da Casa Civil, Artur Lemos, e de Comunicação, Tânia Moreira; do chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, Luciano Boeira; e do diretor do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino.