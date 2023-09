Lançado o Prêmio Funarte XXV Bienal de Música Brasileira Contemporânea

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Funarte XXV Bienal de Música Brasileira Contemporânea, no período de 8 a 18 de setembro de 2023. Por meio do edital público, de abrangência nacional, a Fundação Nacional de Artes, vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), vai selecionar obras para os concertos da Bienal, programados para novembro deste ano. As inscrições são gratuitas.

A Bienal da Funarte chega à sua 25ª edição. Com o tradicional chamamento público, que antecede o evento, desta vez a instituição vai selecionar, no mínimo, 50 composições musicais e conceder prêmios que vão de R$ 5 mil a R$ 10 mil aos(às) seus/suas autores(as). Podem ser submetidas partituras de obras instrumentais e/ou vocais de música de concerto – inclusive eletroacústica, mista ou acusmática.

Com a premiação, a Funarte quer contribuir para a difusão e a popularização da música de concerto brasileira, além de valorizar sua diversidade. Pretende, ainda, favorecer a ampliação do repertório brasileiro de concerto contemporâneo, além de facilitar os intercâmbios entre autores/autoras de diferentes regiões do país.

Quem pode participar



O processo de seleção está aberto a compositores e compositoras com mais de 18 anos, brasileiros ou estrangeiros, residentes no Brasil há pelo menos três anos. Eles(as) podem se inscrever como pessoa física, MEI, ou ser representados(as) por pessoa jurídica de direito privado, cuja atividade econômica esteja relacionada ao campo da cultura.

Categorias e condições

Cada participante pode inscrever apenas uma obra, inédita ou com estréia entre 2019 e 2023. Os trabalhos devem se enquadrar nas categorias estabelecidas no edital e atender a algumas condições a – como, por exemplo, ter a duração máxima de 12 minutos.

Prêmios

Osautores e autoras de obras selecionadas receberão os seguintes prêmios: R$ 10 mil, para a categoria A; R$ 7,5 mil, para a categoria B; e R$ 5 mil, para as categorias C e D (valores brutos). A Funarte investe o total de R$ 350 mil em prêmios.

Diversidade

De modo a garantir a diversidade regional na programação da XXV Bienal de Música Brasileira Contemporânea, serão selecionadas composições de inscritos(as) das cinco regiões do Brasil.

Como política de ação afirmativa, o chamamento prevê cotas para composições de autoria de pessoas que pertençam a determinados grupos sociais, com os seguintes parâmetros: pelo menos 20% para mulheres; no mínimo 20% para negras(os); ao menos 10% para indígenas; e um mínimo de 10% para pessoas com deficiência.

Inscrições

O prazo para inscrições no Prêmio Funarte XXV Bienal de Música Brasileira Contemporânea começa às 9h01min do dia 6 de setembro de 2023 e termina em 10 de setembro de 2023, às 17h59 – horário de Brasília. As inscrições são realizadas exclusivamente via Internet, por meio de formulário on-line.

Acesse aqui a página do edital.