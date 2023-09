Zé Gotinha desfila no 7 de setembro

O Zé Gotinha foi uma das atrações do evento cívico de 7 de setembro na Esplanada dos Ministério, em Brasília. Nesta quinta-feira (7), o personagem desfilou no carro do Corpo de Bombeiros e foi muito aplaudido pelo público presente.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que ele é um dos símbolos da retomada de políticas públicas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “[Ele lembra] que a vacinação é importante, que a reconstrução das políticas públicas para reduzir a desigualdade é fundamental; e a saúde é um pilar desse processo”, disse.

O personagem foi criado em 1986 pelo artista plástico Darlan Rosa e é ícone do Programa Nacional de Imunizações (PNI), que completa 50 anos no próximo dia 18 de setembro .

Cerca de 50 mil pessoas compareceram ao evento nesta quinta-feira (7), segundo aSecretaria de Comunicação Social da Presidência. De acordo com Polícia Militar do Distrito Federal, não houve registro de ocorrências.