RS apresenta bloqueios totais ou parciais em 16 rodovias

As fortes chuvas que afetaram o Estado provocaram danos e alterações de tráfego nas rodovias gaúchas. Nesta quinta-feira (7/9), são 16 rodovias com bloqueios totais ou parciais.

Duas pontes foram destruídas pelas chuvas, uma na ERS-448, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, e a outra na ERS-431, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul. Além disso, pistas ficaram alagadas em todo o Estado em função do transbordamento dos rios.

As informações fornecidas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) foram confirmadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

A Secretaria de Logística e Transportes (Selt), por meio das equipes do Daer e da EGR, trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível e para os que os artigos de primeira necessidade possam chegar às cidades atingidas pelas chuvas.

Boletins com a situação das rodovias no Estado serão publicados às 8h, às 14h e às 18h.

Rodovias sob responsabilidade do Daer

Pontes derrubadas

ERS-448



Ponte derrubada no km 37, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, após transbordamento do rio das Antas.

ERS-431



Ponte cedeu sobre o rio Taquari, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul.

Bloqueios totais

VRS-868



Bloqueio total da via em Taquari devido a erosão de um bueiro. Equipes da prefeitura, em parceria com o Daer, vão reconstituir o aterro para reestabelecer o tráfego assim que for possível.

ERS-132



Bloqueio total entre Vila Maria e Camargo (km 4,35). O trecho está com a pista danificada. Na noite de segunda-feira (4/9), aproximadamente 40 metros da pista foram levados pela água.

ERS-110



Bloqueio total entre Jaquirana e Bom Jesus (entre o km 78 e o km 79). Houve queda de barreira no local. Na quarta-feira (6/9), começou a limpeza das barreiras que cederam na rodovia. Se as condições climáticas estiverem favoráveis, o trabalho prosseguirá sem interrupções até que a passagem esteja livre, para que o trânsito seja retomado o mais breve possível.

ERS-030(também há bloqueios parciais)



Bloqueio total entre Santo Antônio da Patrulha e Caraá (km 1,7). O arroio Carvalho transbordou e o desvio está alagado. A interdição ocorre até que o volume da água baixe.



Bloqueio parcial em Gravataí (km 7,7) e emGlorinha (km 14). Nesses locais, há água na pista, dificultando a passagem de veículos.

ERS-630



Bloqueio total na ponte do Passo do Pedroso, em São Gabriel (km 82). A passagem está interrompida devido ao alagamento do trecho.

ERS-431



Bloqueio total em Bento Gonçalves, na divisa com São Valentim do Sul (entre o km 10 e o km 23). A pista está alagada e a ponte sobre o rio Taquari cedeu. Não há desvio.

ERS-448



Bloqueio total entre Farroupilha e Nova Roma do Sul (km 37). No trecho, houve o transbordamento do rio das Antas e a ponte foi derrubada. Para se deslocar entre os dois municípios, é preciso seguir pela ERS-122, entrar em Antônio Prado e utilizar a ERS-437.

ERS-129

Bloqueio total entre Mariante e Bom Retiro do Sul (km 4 e km 10) e entreBom Retiro do Sul e Estrela (km 13 e km 14). A pista está alagada nesses trechos devido ao transbordamento do rio Taquari. Não há desvio.

Bloqueio total entre Estrela e Colinas (km 50). A pista está alagada devido ao transbordamento do rio Taquari. O desvio pode ser realizado pelas rodovias municipais.

ERS-130



Bloqueio total entre General Câmara e Mariante (km 29 e km 31) e entreMariante e Cruzeiro do Sul (km 48). A pista está alagada devido ao transbordamento do rio Taquari. Não há desvio.

VRS-851



Bloqueio total na ponte do Rio Carneiro entreNova Bassano e Serafina Corrêa. Aponte que se encontrava submersa está danificada.

Bloqueios parciais

ERS-434



Bloqueio parcial entre Ciríaco e a BRS-285 (km 3). O tráfego está em meia pista em razão de água na pista.

Rodovias liberadas

VRS-824

Tráfego liberado no quilômetro 10, entre Fortaleza dos Valos e Quinze de Novembro. O trecho estava alagado próximo ao Distrito de Santa Clara do Ingaí.

ERS-569

O trânsito foi liberado na tarde de terça-feira (5/9) na ponte localizada em Barra Funda (km 28). A estrutura estava submersa desde segunda-feira (4/9). O local continuará sendo monitorado diariamente e, caso o nível do rio suba novamente, poderá ocorrer uma nova interdição.

RSC-377

A recuperação do aterro da ponte sobre o arroio Passo Novo, em Cruz Alta, (km 103,8) foi concluída. O trânsito está liberado no local.

ERS-324



O tráfego está liberado na ponte sobre o rio Jordão, entre Vila Maria e Casca (km 237,3) e entre Passo Fundo e Marau (km 207), na localidade de São Luiz da Mortandade. Também há passagem entre Casca e Paraí, onde havia água na pista.

ERS-332



O tráfego está liberado em Encantado (km 1 e km 3). A pista estava alagada devido ao transbordamento do rio Taquari.

ERS-463

O tráfego está liberado entre Coxilha e Tapejara (km 23), na ponte sobre o rio Carreteiro.

ERS-444

O tráfego está liberado em Santa Tereza (km 31), onde houve deslizamento de encosta na segunda-feira (4/9).

O Daer está monitorando a situação das rodovias para que o tráfego seja restabelecido o mais breve possível, dentro das condições de segurança necessárias para o trânsito dos usuários.

Rodovias sob responsabilidade da EGR

ERS-129



O tráfego está liberado nos quilômetros 67, 73 e 74, em Encantado, e no quilômetro 83, em Muçum.

ERS-130



O tráfego está liberado no km 85, em Arroio do Meio, e no km 93, em Encantado.

Em função dos estragos, a praça de pedágio de Encantado, situada no quilômetro 93 da ERS-130, não está funcionando. As equipes da EGR estão trabalhando para recompor a estrutura danificada.