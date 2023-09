Rádio MEC comemora 100 anos com 10 horas de programação temática

Para celebrar o centenário daRádio MECneste 7 de setembro, uma programação especial destaca conteúdos marcantes dos 100 anos da emissora no ar. Ao longo do dia, o público confere depoimentos de profissionais que marcaram época e trechos de programas históricos a serviço da educação e da cultura.

Com 10 horas de atrações diversificadas, a faixa temática das 8h às 18h contempla a divulgação científica, a música de concerto, os programas para a infância, as séries educativas e culturais, a literatura, o teatro, o cinema, a música popular, o choro e ojazz.

O presidente daEBC, Hélio Doyle, destaca que os 100 anos da MEC é a comprovação de que as previsões pessimistas sobre o fim do rádio não se concretizaram.

"O rádio se revitaliza, se renova. E a [Rádio]MEC, como sempre fez, continuará se adaptando e sendo um meio de comunicação relevante e de qualidade, que orgulha a sociedade brasileira e aEBC."

O especial ainda tem a participação de mensagens de ouvintes. Os interessados podem acompanhar ao vivo no dial em rede AM e FM, no aplicativoRádios EBCou ainda nositeda emissora pública. Clique aqui e saiba como sintonizar a emissora.

Acervo e depoimentos

A extensa programação preparada pela equipe daRádio MECpara a data comemorativa utiliza material raro e exclusivo preservado no acervo para contar a trajetória da emissora. Cronologicamente, a produção resgata desde a iniciativa inovadora da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro até os dias atuais.

Os comunicadores que conduzem essa homenagem são Raquel Ricardo e Rui Vasconcelos. Os ouvintes poderão conferir depoimentos de produtores e apresentadores que são lembrados com carinho e seguem vivos na memória afetiva dos fãs que acompanham aRádio MEC.

Além dos profissionais, o especial conta com depoimentos de artistas como Fernanda Montenegro, que destaca alguns dos programas sobre cinema e literatura que ela mesma apresentou na emissora. Helena Theodoro e Marlene Blois falam sobre a vocação educativa ao destacar o trabalho do Projeto Minerva. A programação infantil e a literatura ganham uma viagem histórica pelas ondas sonoras na voz de Tim Rescala, Adriana Ribeiro, Ruy Castro e Katy Navarro.

A relevância musical daRádio MECé lembrada ainda pelo depoimento de especialistas como Ricardo Cravo Albin, Haroldo Costa, Jota Carlos e Arthur da Távola (in memória), entre outros. Quando o assunto diz respeito aos programas dejazz, a atração retoma desde Paulo Santos, uma referência no rádio com seuEncontro com o Jazz, até oJazz Livre!, produção contemporânea atualmente apresentada por Sidney Ferreira.

Para o gerente-executivo de Rádio daEBC, Thiago Regotto, comemorar os 100 anos daRádio MECtem um significado que vai além da programação especial. "Hoje, celebramos a resistência de uma emissora que passou por vários momentos da nossa sociedade, soube se adaptar, nunca se afastou do seu público e nunca perdeu seu objetivo: comunicar para educar", disse.

Ouvintes e parceiros

A programação especial é apenas uma das iniciativas para comemorar o centenário daRádio MEC. Neste mês, a emissora ainda é celebrada com uma ópera inédita, exposição, cerimônia de premiação e debate com ouvintes e parceiros.

Na próxima semana, nos dias 13 e 14 de setembro, o destaque é a apresentação inédita do espetáculoO Sonho de Edgard, ópera de Adriano Pinheiro. A produção será executada no palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O Prêmio Rádio MEC é a atração seguinte da emissora pública. A solenidade de reconhecimento dos vencedores será realizada na Sala Cecília Meireles no dia 25 de setembro. Logo depois, nos dias 26 e 27, o Encontro de Ouvintes e Parceiros daRádio MECdebate o presente e o futuro da emissora, na Casa da Ciência. O espaço recebe até 9 de outubro a mostra que valoriza a história de 100 anos da emissora.