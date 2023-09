Secretarias realizam força-tarefa para atendimento a vítimas e recebimento de doações

Em auxílio às vítimas do desastre natural registrado nos últimos dias no Rio Grande do Sul, diversas secretarias estaduais estão engajadas em ações humanitárias e no atendimento à população.



Além de todo o trabalho de monitoramento e de socorro aos atingidos, a Defesa Civil estadual está recebendo doações. Itens como alimentos, água potável, roupas e produtos de higiene e limpeza podem ser entregues na Central de Doações do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, que permanecerá aberta durante o feriado de 7 de setembro, das 8h às 18h.



Os quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar também receberão doações ao longo do feriado. Outros pontos de arrecadação são o Palácio Piratini, as prefeituras municipais, todas as agências do Banrisul localizadas no Estado, a Secretaria Estadual de Assistência Social, a Procuradoria-Geral do Estado, os supermercados da Rede Zaffari/Bourbon, a Secretaria da Segurança Pública, Unidades do SESC, o Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Cruz Azul e Verte Saúde.



A Secretaria da Cultura (Sedac) também colocou parte de suas instituições à disposição para o recebimento de doações aos atingidos. As instituições da Sedac receberão os donativos nos horários regulares de funcionamento. Após a coleta, os materiais serão encaminhados para a Defesa Civil, que fará a distribuição.



Na Sedac, tornaram-se pontos de coleta, em Porto Alegre: Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, 1190), Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), Memorial do Rio Grande do Sul (Rua Sete de Setembro, 1020), Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (Rua dos Andradas, 959), Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/n°), Museu Julio de Castilhos (Rua Duque de Caxias, 1205) e Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°).



O governo também está recebendo o apoio de outras unidades da federação para auxiliar nas operações de resgate. Os governos de Santa Catarina e do Paraná enviaram reforços. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina destinou um helicóptero, guarnições de busca de salvamento equipadas e 26 bombeiros. O Paraná também enviou uma aeronave e uma equipe do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, que atuarão no socorro à população gaúcha.

Outras ações

Secretaria de Logística e Transportes

A Secretaria de Logística e Transportes (Selt), por meio das equipes do Daer e da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), trabalha para desobstruir as rodovias estaduais o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres e permitir que artigos de primeira necessidade cheguem à população das cidades atingidas pelas chuvas. Máquinas estão nas rodovias que apresentam a situação mais crítica, realizando a remoção de entulhos das pistas e liberando a passagem de veículos.

Secretaria da Fazenda

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) está providenciando o pagamento do auxílio do Programa Volta por Cima, via Cartão Cidadão, para famílias atingidas. Vinculado à Sefaz, o Banrisul concederá stand still (congelamento temporário das dívidas com a repactuação de contratos) às empresas das regiões atingidas. A pasta estuda também o diferimento e a prorrogação dos tributos estaduais que venham a vencer nos próximos dias.

Secretaria de Assistência Social

Equipes da Secretaria de Assistência Social (SAS) estão atuando no assessoramento a prefeituras para oferecer orientações, principalmente sobre o acesso a recursos emergenciais. Além disso, a SAS vai distribuir 10 mil cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade e já solicitou mais 5 mil ao governo federal.

Secretaria da Saúde

A Secretaria da Saúde (Ses) está trabalhando no auxílio aos serviços de saúde de municípios afetados. Inicialmente, 23 estabelecimentos de saúde reportaram algum tipo de dano, entre alagamentos e perda de equipamentos. A SES está avançando nesse levantamento à medida que se torna possível o acesso aos locais. A pasta está reforçando estoques de vacinas junto às Coordenadorias Regionais de Saúde e enviou também lotes de hipoclorito para retirada de impurezas da água.

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) está atuando no monitoramento e na articulação com empresas, concessionárias e cooperativas de infraestrutura de energia, abastecimento e telefonia. A pasta também vem monitorando, por meio da Sala de Situação, o nível dos rios e a previsão do tempo para os próximos dias. Vinculada à Sema, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) está desenvolvendo uma nova diretriz técnica sobre a conduta de atendimento e fiscalização aos empreendimentos afetados por desastres naturais no Rio Grande do Sul.