Leite mobiliza secretariado para potencializar apoio aos afetados pelas chuvas

Depois de passar esta quarta-feira (6/9) visitando localidades atingidas pelo desastre natural que afetou o Rio Grande do Sul nos últimos dias, o governador Eduardo Leite realizou uma nova reunião com o secretariado para atualizar ações de apoio à população. O encontro ocorreu no início da noite, no Palácio Piratini.

Em tom de mobilização, Leite pediu aos secretários que empreguem todos os esforços para construir soluções eficientes e rápidas a fim de restabelecer as comunidades mais afetadas. “Vamos achar os caminhos o mais brevemente possível. Não se deixem resignar pela burocracia. Essas pessoas precisam de ajuda e não podemos deixar que sejam vítimas duas vezes, uma da enxurrada e outra do desalento e da desassistência”, enfatizou.

A estruturação de medidas para reparar danos habitacionais está entre as prioridades do governo. Com o apoio dos municípios, está sendo realizado o levantamento das famílias atingidas que estão habilitadas para o recebimento de valores do programa Volta Por Cima. A iniciativa estadual fornece auxílio financeiro para famílias registradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) que estejam desabrigadas ou desalojadas em municípios com decreto de emergência ou calamidade.

"Vamos achar os caminhos o mais brevemente possível", assegurou Leite -Foto: Gustavo Mansur/Secom

A reunião também tratou da recuperação de escolas estaduais, infraestrutura viária e instituições de saúde que sofreram danos. O restabelecimento econômico das localidades mais atingidas também pautou o encontro. Devem ser criadas linhas de crédito facilitado junto aos bancos do Estado para apoiar os empreendedores que tiveram seus negócios afetados e que estão fora do escopo do Volta por Cima.