ANA promove reunião da Sala de Crise da Região Sul para discutir situação das fortes chuvas e inundações

O fenômeno climático El Niño foi confirmado em junho deste ano. Desde então, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) vem desenvolvendo ações para alertar os atores envolvidos no tema e promover medidas para mitigar os possíveis efeitos desse fenômeno que atinge o Brasil de diferentes formas. Enquanto no Norte e Nordeste o El Niño tem correlação com a intensificação ou prolongamento dos períodos de seca, na região Sul costumam ocorrer chuvas acima da média, ocasionando alagamentos e inundações mais frequentes e severos.

Devido às fortes chuvas que vêm sendo registradas no Sul nas últimas semanas, a ANA realizará reunião da Sala de Crise da Região Sul para esta sexta-feira, 8 de setembro, a partir das 10h. O encontro terá transmissão ao vivo pelo canal da Agência no YouTube e é um espaço para compartilhamento de informações e discussão de medidas de mitigação dos efeitos das inundações verificadas na região recentemente.

Desde junho deste ano a Sala passou a considerar a possibilidade de chuvas acima da média no Sul e, por isso, foram incluídos nas discussões atores relacionados à gestão de risco de inundações. Além disso, em 15 de agosto, a ANA enviou ofício alertando os governos do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina sobre os riscos decorrentes do El Niño e os convidou a participar da Sala de Crise nesse cenário.

O Plano de Contingência da ANA previu a manutenção da Sala de Crise da Região Sul em 2023, sendo que esse espaço foi criado em 2020 com foco na mitigação dos impactos da seca na região ainda provocados pelo fenômeno La Niña, registrado até 2022. Além disso, o Plano determinou a instalação das Salas de Crise da Região Norte e da Região Nordeste em função das perspectivas de secas a serem provocadas pelo El Niño.

A ANA é responsável pela Rede Hidrometeorológica Nacional, que monitora os níveis e vazões dos principais rios do País – especialmente em parceria com o Serviço Geológico do Brasil (SGB). Em caráter de urgência, a Agência enviou estações automáticas e com transmissão de dados via satélite para a reinstalação de estações danificadas pelas inundações no Sul, assim como autorizou despesas para a ida de técnicos do SGB para realizar esse trabalho e para fazer medições nos locais dessas cheias extraordinárias.

Por outro lado, a ANA apoia a operação dos alertas de cheia do SGB na região Sul tanto financeiramente quanto com a cessão de equipamentos de monitoramento. Por isso, a Agência tem realizado esses esforços para restabelecer o monitoramento automático e envio de dados das estações danificadas nos próximos dias. Também tem se articulado com as defesas civis municipais para a leitura dos níveis dos rios, visando à manutenção dos sistemas de previsão de cheias. Esses dados das estações telemétricas (automáticas) podem ser acessados por meio do aplicativo Hidroweb, disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS, ou pela página https://www.snirh.gov.br/hidrotelemetria/Default.html .

Diariamente também são disponibilizados boletins de acompanhamento da operação dos reservatórios das bacias do rio Iguaçu, Uruguai e do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema em: https://www.gov.br/ana/pt-br/sala-de-situacao/todos-os-boletins-diarios . A ANA também publica dados dos principais reservatórios do Brasil, inclusive os da região Sul, por meio do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios (SAR) .

Atuação da ANA em eventos hidrológicos críticos

Segundo a Lei nº 9.984/2000 , que criou a ANA, cabe à agência reguladora planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas e inundações. Essa atuação acontece no contexto do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e em articulação com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) – que integra a estrutura do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e é o órgão central do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – em apoio aos estados, Distrito Federal e municípios.

Assessoria Especial de Comunicação Social (ASCOM)

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)

(61) 2109-5129/5495/5103

www.gov.br/ana | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | LinkedIn | TikTok