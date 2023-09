RAB receberá apenas documentos digitais a partir de outubro

Atualmente, o RAB Digital conta com 31 serviços, sendo sete na modalidade de autosserviços. O usuário pode requerer certidões de aeronaves, pedir a transferência de propriedade e o registro de motores. Apenas o serviço de matrícula de aeronaves ainda permanece exclusivo pelo SEI.

O desenvolvimento da plataforma do RAB Digital faz parte do programa de transformação digital do Governo Federal, o GOV.BR, coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Seu objetivo é digitalizar serviços prioritários da Administração Pública Federal para reduzir custos e simplificar a vida dos brasileiros.

Assessoria de Comunicação Social da ANAC