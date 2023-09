Governo cria Floresta Nacional do Parima em Roraima

Área remanescente da Reserva Florestal do Parima, criada em 1961, de 109.484 hectares, no município de Amajari, em Roraima, foi reclassificada como Floresta Nacional (Flona) do Parima. A medida publicada noDiário Oficial da Uniãodesta quarta-feira (6), em um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com a mudança, a área passa a ser caracterizada como uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, previsto na lei 9.985/2000 . Como a reserva havia sido criada antes, e depois foi sobreposta com a criação daTerra Indígena Yanomami, em 1992, esse território havia escapado à nova legislação.

Como Flona, a região poderá compatibilizar a conservação dos recursos naturais com o desenvolvimento sustentável, ampliando as unidades de conservação já existentes, já que a área também é limítrofe com a Estação Ecológica (Esec) de Maracá. Estão previstosmanutenção e proteção dos recursos hídricos e da biodiversidade;manejo e uso múltiplo sustentável dos recursos florestais; e apoio ao desenvolvimento de métodos de exploração sustentável.

O subsolo de toda a Flona está incluído, enquanto que o trecho da rodovia estadual RR-203, que cruza a região, foi excluído da unidade.

De acordo com o decreto, Floresta Nacional do Parima será administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).