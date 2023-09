Feriado aumenta movimento em rodovias e aeroportos paulista

O feriado prolongado do Dia da Independência deve aumentar consideravelmente o fluxo rodoviário no estado de São Paulo. A expectativa é de que, a partir desta quarta-feira (6) até a próxima segunda (11) cerca de 2,8 milhões de veículos deverão circular nas rodovias administradas pela Agência de Transporte estadual (Artesp), que ligam a capital e Grande São Paulo, ao litoral e interior paulista.

Para o trecho oeste do Rodoanel Governador Mário Covas, da concessionária CCR RodoAnel, a previsão é de que o total de veículos chegue a 1,4 milhão. A concessionária estima que o movimento começará a se intensificar na tarde de hoje, a partir das 15h, até as 20h. Nos demais dias, o volume de veículos deverá ser normal, inclusive na volta do feriado.

Já os terminais de ônibus do Tietê, Barra Funda e Jabaquara, devem receber cerca de 590 mil passageiros no feriado. Os destinos mais procurados são Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, interior e litoral sul de São Paulo, segundo a Socicam, concessionária responsável pela gestão dos terminais.

Pelo aeroporto de Guarulhos devem embarcar, em voos nacionais e internacionais, 670 mil pessoas. Já no aeroporto de Congonhas, a expectativa é que circulem mais de 380 mil passageiros.

A administração do aeroporto de Viracopos, em Campinas, calcula que entre os dias 5 e 12 de setembro, o terminal irá receber 330 mil passageiros em 2.383 voos, sendo que os dias de pico deverão ser hoje e a próxima segunda-feira. Os destinos mais procurados são as capitais do Nordeste, Centro-Oeste e Norte do país, além de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Vitória, cidades do interior de São Paulo, além de Forte Lauderdale e Orlando, nos Estados Unidos, Lisboa e Paris, na Europa.