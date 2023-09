RJ: Funarte recebe espetáculo sobre Guimarães Rosa

A Fundação Nacional de Artes – Funarte recebe, no Teatro Dulcina, espaço cultural da instituição, no centro do Rio de Janeiro (RJ), o espetáculoPormenor de Ausência. O centro do tema é o escritor João Guimarães Rosa (1908 - 1967).

O texto, escrito em primeira pessoa, “dissolve fronteiras entre biografia, ficção e ensaio historiográfico”, diz a sinopse. Resulta de uma detalhada pesquisa nos acervos pessoais do personagem principal e nas suas obras.

Nascidodo interior de Minas Gerais, Rosa morou boa parte da sua vida na Capital Fluminense. A plateia encontrao escritor nessa cidade, em 1967, às voltas com problemas de saúde e se preparando para a sua posse na Academia Brasileira de Letras (ABL). “É nesse contexto que são evocados os últimos anos de vida do escritor: um Rosa consciente de sua genialidade, obcecado pelo tema da morte e os desejos quase insuportáveis” da “imortalidade” da Academia. Um dilema pessoal que revela as fraquezas humanas raramente abordadas quando se pensa, se escreve ou se lê sobre o grande Rosa”, acrescenta a produção.

“Apesar da saúde fragilizada, vemos ainda um escritor em franca atividade, criativo e de linguagem inovadora e exercendo suas funções de diplomata – muitas vezes com entusiasmo, outras tantas não – mas, e sempre, com o raciocínio afiado e comentários ferinos. Poliglota e erudito, Rosa viajava pelos sertões do Brasil no lombo de cavalos, conversando com os sertanejos, em busca de captar a linguagem e a forma brasileira de pensar e expressar seus pensamentos. Eleito para a Cadeira 2 da Academia, cujo patrono é Álvares de Azevedo, morreu três dias depois”, conclui.

Espetáculo teatral

Pormenor de Ausência

De 8 a 30 de setembro e 1º de outubro

Sextas e sábados, às 19h e domingos, às 18h

Teatro Dulcina

Rua. Alcindo Guanabara, nº 17 - Centro, Rio de Janeiro (RJ)

Espaço cultural da Fundação Nacional de Artes – Funarte

Classificação indicativa: livre

Ingressos

R$ 40 | Meia-entrada: R$ 20

Vendas pelo site sympla.com.br e na bilheteria

Ficha técnica

Interpretação: Giuseppe Oristanio | Texto: Lívia Baião | Direção: Ernesto Piccolo | Cenário: José Dias | Iluminação: Wilmar Olos e Celma Úngaro | Trilha sonora: Rodrigo Penna | Figurino e adereço: Suely Gerhardt | Fotografia: Daniel Ratto | Produção: Quequé Peixoto | Assistente de direção: Rafael Queiroz | Assessoria de imprensa: Carlos Pinho

Mais informações

Sobre o espetáculo:@pormenor_de_ausencia | 21 99557-4372

Sobre o Teatro Dulcina: acesse aqui a página de informações sobre o espaço