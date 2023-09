Celesc restabelece 85% da energia no estado após passagem de ciclone

A passagem de um ciclone extratropical nesta segunda-feira, 4, deixou cerca de 126 mil Unidades Consumidoras (UCs) sem energia no estado. Cidades do Oeste e do Norte catarinense foram as mais atingidas pelas tempestades e pelos fortes ventos. A Celesc mobilizou cerca de 300 equipes e, às 10h desta terça-feira, 5, 18 horas após o início das ocorrências, a energia de 85% das UCs já tinha sido restabelecida. Cerca de 19 mil continuam sem energia, e este número segue reduzindo.

Os municípios mais atingidos são Maravilha, Dionísio Cerqueira, São Domingos, Concórdia e Ipumirim, além de São Lourenço do Oeste, que registrou a ocorrência mais grave. O município foi afetado pela queda de uma torre de transmissão.

No Planalto Norte, as mais atingidas foram as cidades de Mafra, Itaiópolis, Papanduva, Santa Terezinha, Major Vieira, Monte Castelo, Canoinhas, Bela Vista do Toldo, Três Barras, Irineópolis e Porto União.

“Nossas equipes estão mobilizadas e focadas em restabelecer todas as unidades. Não vamos parar até que consigamos chegar em um estado de normalidade. É importante que a população fique atenta e não se aproxime de fios soltos e postes caídos. Todo cuidado é pouco”, ressaltou o diretor de Distribuição, Cláudio Varela.

O que fazer em caso de danos na rede

Em caso de danos à rede elétrica provocados por chuvas e tempestades, como queda de fios e de postes, sempre considere a rede energizada e, em hipótese alguma, aproxime-se.

Se a sua unidade consumidora registra energia em meia fase, desligue os equipamentos eletrônicos da tomada. Informe essas ocorrências no telefone 0800 048 0196 (emergência).

Os demais canais oficiais de atendimento online são: 0800 048 0120 (atendimento comercial), 0800 048 3232 (ouvidoria), o aplicativo oficial da Companhia disponível para Android e IOS, e o site da Celesc, em www.celesc.com.br.