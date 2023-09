Bolsa Funarte de Mobilidade Artística 2023: retificação do edital

A Fundação Nacional de Artes – Funarte, vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), retificou o prazo de inscrições para as propostas direcionadas ao Módulo 2 do edital da Bolsa Funarte de Mobilidade Artística 2023: o período é de 51 dias corridos, não 60, como antes informado. Porém, as inscrições para esse módulo serão encerradasna mesma data determinada no edital, dia 8 de setembro de 2023.

A retificação ocorreu porque a contagem dos dias de inscrições, prevista inicialmente no chamamento, não correspondia à data estabelecida. Assim, o objetivo dessa alteração foi somente promover o encontro da contagem de dias com a data prevista para encerramento das inscrições no Módulo 2.

O prazo para o Módulo 1 permaneceu o mesmo e as inscrições para ele já foram encerradas, no dia 18/08/2023.

O Aviso de Retificação, publicado no Diário Oficial da União e na página específica do edital, no site da Funarte, informa o seguinte:

"No edital da Bolsa Funarte de Mobilidade Artística 2023, noitem 7.1, onde se lê: '...As inscrições são gratuitas, acontecerão em dois módulos e estarão abertas pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos para o módulo 1 e 60 (sessenta) dias corridos para o módulo 2, iniciando-se às 09h01min, horário de Brasília, a partir do primeiro dia útil após a data da publicação do edital no Diário Oficial da União, conforme quadro abaixo:...';leia-se:

'... As inscrições são gratuitas, acontecerão em dois módulos e estarão abertas pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos para o módulo 1 e 51 (cinquenta e um) dias corridos para o módulo 2, iniciando-se às 09h01min, horário de Brasília, a partir do primeiro dia útil após a data da publicação do edital no Diário Oficial da União, conforme quadro abaixo:".

O Aviso de Retificação foi publicado no D.O.U. do dia 1º de setembro de 2023. Acesse abaixo o link para a página do edital.

Com a Bolsa Funarte de Mobilidade Artística 2023, a Fundação pretende promover, no território nacional e no exterior, a circulação das artes brasileiras e ações de formação e intercâmbio artístico, por meio do apoio financeiro para o custeio de despesas de hospedagem, alimentação e transporte de agentes dos segmentos de artes visuais, circo, dança, música, teatro e artes integradas, bem como o das suas obras.

Acesse aqui a página da Bolsa Funarte de Mobilidade Artística 2023.