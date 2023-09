Governo do Estado lança edital de chamamento público para o Impulsiona RS

Foi publicado na edição desta terça-feira (5/9) do Diário Oficial do Estado (DOE) o edital de chamamento público do Programa Impulsiona RS - Municípios em Expansão, lançado em 30 de agosto . As prefeituras interessadas em elaborar projetos de parcerias público-privadas com apoio do governo do Estado podem cadastrar suas novas iniciativas até 6 de novembro.

A Secretaria de Parcerias e Concessões receberá as propostas através da página do programa e realizará um estudo de pré-viabilidade das novas iniciativas apresentadas pelos municípios, com o objetivo de aumentar a chance de sucesso dos projetos a serem desenvolvidos. Além disso, para a criação do Painel de Projeto dos Municípios, todos deverão informar quais projetos já estão em andamento.

Podem ser enviadas propostas para estruturação nas áreas de educação, saúde, iluminação pública, usina solar fotovoltaica, resíduos sólidos, mobilidade urbana, saneamento e equipamentos turísticos ou culturais.