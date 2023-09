Julho: planos de assistência médica mantém sequência de crescimento de beneficiários

Os dados de beneficiários de planos de saúde referentes a julho de 2023 já estão disponíveis no portal da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No período, o setor totalizou 50.718.744 de usuários em planos de assistência médica. Já os planos exclusivamente odontológicos registraram 31.453.010 usuários. Ambos os segmentos seguem mantendo a sequência de crescimento. Os dados completos estão publicados na Sala de Situação , ferramenta de consulta no portal da ANS.

Nos planos médico-hospitalares, houve a entrada de 942.995 beneficiários de um ano para cá. Já no comparativo de julho com junho de 2023, o crescimento foi de 99.456 usuários. No caso dos planos exclusivamente odontológicos, somaram-se 2.202.182 beneficiários em um ano; e 174.124 na comparação de julho com o mês anterior.

Em relação aos estados, no comparativo com julho de 2022, o setor registrou evolução de beneficiários em planos de assistência médica em 23 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro os estados que tiveram o maior ganho em números absolutos. Nos odontológicos, as 27 unidades federativas registraram crescimento no comparativo anual, sendo também São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais os estados com maior crescimento.

Importante destacar que os números podem sofrer alterações retroativas em razão das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Veja nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF em diferentes competências.

Número de beneficiários com planos de assistência médica por tipo de contratação Competência Coletivo Individual ou Familiar Não Identificado Total Empresarial Adesão Não Identificado jul/23 35.607.201 6.160.055 351 8.908.528 42.609 50.718.744 jun/23 35.516.394 6.150.976 352 8.908.803 42.763 50.619.288 mai/23 35.422.056 6.184.422 354 8.897.719 42.915 50.547.466 abr/23 35.324.320 6.195.732 354 8.912.628 43.061 50.476.095 mar/23 35.227.083 6.201.227 354 8.914.006 43.716 50.386.386 fev/23 35.019.212 6.224.076 354 8.920.292 44.080 50.208.014 jan/23 34.973.225 6.238.535 354 8.934.514 44.751 50.191.379 dez/22 35.022.332 6.274.062 357 8.956.815 44.956 50.298.522 nov/22 34.875.037 6.289.471 359 8.963.092 44.985 50.172.944 out/22 34.696.198 6.307.820 358 8.971.701 45.137 50.021.214 set/22 34.711.147 6.313.357 359 8.982.180 45.339 50.052.382 ago/22 34.613.581 6.302.225 359 8.977.918 45.692 49.939.775 jul/22 34.447.197 6.303.469 359 8.978.825 45.899 49.775.749

Número de beneficiários com planos Exclusivamente Odontológico por tipo de contratação Competência Coletivo Individual ou Familiar Não Identificado Total Empresarial Adesão Não Identificado jul/23 23.008.047 3.007.599 1.402 5.432.103 3.859 31.453.010 jun/23 22.906.754 2.975.826 1.509 5.390.932 3.865 31.278.886 mai/23 22.777.114 2.920.892 1.512 5.337.058 3.886 31.040.462 abr/23 22.628.202 2.880.187 1.514 5.353.095 3.889 30.866.887 mar/23 22.440.064 2.880.004 1.518 5.336.982 3.892 30.662.460 fev/23 22.251.682 2.873.692 1.518 5.336.686 3.899 30.467.477 jan/23 22.144.840 2.881.272 1.519 5.326.020 3.913 30.357.564 dez/22 22.104.179 2.877.357 1.527 5.325.117 3.924 30.312.104 nov/22 22.075.315 2.871.806 1.534 5.354.278 3.937 30.306.870 out/22 21.674.198 2.870.647 1.597 5.317.403 3.950 29.867.795 set/22 21.586.025 2.851.882 1.604 5.307.621 3.971 29.751.103 ago/22 21.424.334 2.828.048 1.605 5.278.700 4.066 29.536.753 jul/22 21.253.152 2.783.712 1.611 5.208.213 4.140 29.250.828