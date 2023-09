Trecho da rodovia BR-153 passa a ter o nome de Iris Rezende Machado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (5) o projeto de lei ( PL) 2.966/2019, que isenta do Imposto sobre Produtos Indus...

Senado Federal Há 8 segundos Em Senado Federal Comissão aprova isenção do IPI na compra de caminhonetes por produtor rural A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (5) o projeto de lei ( PL) 2.966/2019, que isenta do Imposto sobre Produtos Indus...

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta quarta-feira (5) a mensagem que autoriza a contratação de operação de crédito externo de US$ ...

Senado Federal Há 16 segundos Em Senado Federal CAE aprova autorização de crédito externo para Sergipe A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta quarta-feira (5) a mensagem que autoriza a contratação de operação de crédito externo de US$ ...