ANS realiza webinar sobre novo painel de dados econômico-financeiros

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) realizará um webinar para apresentar o novo painel dinâmico com os dados econômico-financeiros do setor e esclarecer os resultados das operadoras no segundo trimestre de 2023. O evento será no dia 12/09, a partir das 14h, e terá transmissão ao vivo pelo Youtube .

O Painel Econômico-Financeiro da Saúde Suplementar trazdados novos, como o percentual de operadoras com resultados positivos e o de despesas por forma de pagamento (por procedimento, reembolso etc). Além disso, agora ele consolida e reorganiza o conteúdo anteriormente divulgado em três diferentes publicações: o Anuário da Saúde Suplementar, o Prisma Econômico-Financeiro da Saúde Suplementar e o Painel Contábil da Saúde Suplementar.

“As atualizações feitas no painel permitem verificar dados do Balanço Patrimonial, das Demonstrações de Resultado do Exercício, as receitas e despesas, provisões, ativos garantidores, resultados e diversos indicadores, de forma a contribuir para a melhor compreensão da evolução das contas setoriais. É uma ferramenta que amplia, cada vez mais, a transparência das informações do setor”, salienta o diretor de Normas e Habilitação das Operadoras, Jorge Aquino.

Qualquer interessado poderá participar do webinar, basta se inscrever clicando aqui .