Núcleo da ANS no Recife tem novo endereço

O Núcleo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na cidade do Recife (PE) está deendereçonovo, a partir de 04/09. A sede agora fica na Rua da Aurora, 1.259, no bairro de Santo Amaro, no Edifício do Banco Central do Brasil.

A mudança do Núcleo é fruto de mais uma parceria entre órgãos e entidades da administração pública, que reduz expressivamente os gastos com infraestrutura.

O atendimento presencial é realizado às segundas e quartas-feiras, exceto feriados, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30, medianteagendamento préviopelo site da ANS.

Informações completas sobre o atendimento presencial podem ser conferidas aqui .