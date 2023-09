AVISO DE PAUTA: Seminário aborda técnicas para elaboração de projetos para programas nacionais de saúde

A Celesc, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e com a Engie Brasil Energia, convida para o Seminário sobre Técnicas de Projetos para Pronas/PCD e Pronon. O evento contará com a presença da secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, do presidente da Celesc, Tarcísio Estefano Rosa, e será ministrado por Marcos Molinari, analista de Responsabilidade Social da Engie Brasil Energia.

O objetivo do seminário é capacitar instituições interessadas e órgãos do poder público sobre a captação de recursos por meio de incentivos fiscais, fortalecendo políticas de saúde voltadas a pessoas com deficiência e diagnosticadas com câncer. As ações são feitas pelo Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e pelo Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD).

Serviço:

O que: Seminário sobre Técnicas de Projetos para Pronas/PCD e Pronon

Quando: 06 de setembro (quarta-feira)

Horário: 9h

Local: Auditório da Administração Central da Celesc – Avenida Itamarati, nº 160, Itacorubi – Florianópolis.

*Para as instituições que não puderem estar presentes, o evento será transmitido online nas sedes das Agências Regionais da Celesc