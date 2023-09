Estado finaliza duas obras em escolas de Três Passos e Vale do Sol

Com entregas em Três Passos e Vale do Sol, o governo do Estado concluiu obras em mais duas escolas. As verbas são do Programa Lição de Casa, que prevê a realização de 279 reformas em 254 escolas até o final do ano.

O Instituto Estadual de Educação Erico Verissimo, em Três Passos, recebeu R$ 104.816,23 para a reforma de um muro, entregue na quarta-feira passada (30/8). São 931 alunos beneficiados com a melhoria, cuja execução ficou a cargo da Führ Engenharia. A fiscalização foi feita pelo escritório de Três Passos da 14ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Santo Ângelo.

Instituto Estadual de Educação Erico Verissimo teve muro reformado -Foto: Divulgação SOP