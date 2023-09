Abertas as inscrições para concurso nacional de vinhos e espumantes

Agricultura Há 4 dias Em Agricultura Cidasc lança Selo Comemorativo dos 30 anos do Programa Novilho Precoce durante a Expointer 2023 A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) lançou, nesta quarta-feira, 30, o Selo Comemorativo dos 30 anos do Pro...

Agricultura Há 4 dias Em Agricultura Feira Virtual do Mel de Santa Catarina começa nesta sexta-feira No site, o comprador faz contato diretamente com o produtor. O preço do mel é tabelado e o frete é negociado – Foto: Aires Mariga/EpagriEstá chegan...