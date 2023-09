Consulta Pública 117: ANS recebe contribuições para atualização do Rol

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) abre, nesta segunda-feira, 04/09, aConsulta Pública 117,com o objetivo de colher contribuições em relação às recomendações preliminares para as seguintes tecnologias:

- Teste molecular para nódulos de tireoide por perfil de microRNA (TMT-microRNA), exame que pode indicar se o nódulo é maligno ou benigno; e

- Encorafenibe associado ao cetuximabe, para tratamento de pacientes com câncer colorretal metastático.

Ambas foram discutidas na 7ª Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada realizada na última quarta-feira, 30/08, tendo o Encorafenibe associado ao cetuximabe recomendação preliminar favorável à incorporação. Já o teste molecular para nódulos de tiroide recebeu recomendação preliminar desfavorável, motivo pelo qual ele passará também pela Audiência Pública 34. Para assistir a reunião da DICOL na íntegra, clique aqui .

Os interessados podem enviar suas contribuições até 23/09 no próprio site da ANS, no qual também estão disponíveis os documentos relacionados às propostas durante o período de consulta: www.gov.br/ans , em "Acesso à informação", no item "Participação Social", no subitem "Consultas Públicas".