EGR executa serviços em nove estradas do Rio Grande do Sul nesta semana

Construção do viaduto de Gramado, na ERS-115, está entre as obras da semana -Foto: Gustavo Rech/Ascom EGR

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) executa obras e intervenções em nove estradas do Rio Grande do Sul nesta semana. Entre segunda (4/9) e sexta-feira (8/9), serão executados diferentes trabalhos, incluindo a construção de viaduto e rotatórias, implantação de sinalização viária e execução de manutenção asfáltica, roçadas, limpeza de margens e tapa-buracos.

O fluxo de trabalhadores e a operação de máquinas na pista podem ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção de veículos. Por isso, é importante que os usuários dirijam com prudência, atentos às sinalizações e aos limites de velocidade indicados nas rodovias. A programação de obras poderá sofrer alterações em decorrência das condições climáticas desfavoráveis.

O diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, destacou que as intervenções ocorrem em diversas regiões do Estado, em busca da qualificação das rodovias, de acordo com a peculiaridade de cada município. “As equipes da EGR trabalham constantemente na manutenção de trechos pelos quais circulam milhares de pessoas diariamente. A partir da execução dessas obras, temos a missão de contribuir diretamente para o desenvolvimento da nossa economia”, explicou o dirigente.

Na regiãoMetropolitana de Porto Alegre,que inclui municípios doVale do Sinos, Paranhanae em estradas que ligam aoLitoral, as equipes realizam reparos localizados na ERS-239, do km 30 ao km 50, entre Sapiranga e Taquara. Ainda na ERS-239, serão executados serviços de roçada e limpeza de margens entre o km 15 e o km 30, entreNovo Hamburgo e Sapiranga, e do km 60 ao km 80, entreTaquara e Riozinho. O serviço também será executado na ERS-115, do km zero ao km 24, entre Taquara e Três Coroas, e na ERS-040, do km 50 ao km 80, entre Viamão e Capivari do Sul.

Nas rodovias doVale do Taquari, as obras estão concentradas na pavimentação asfáltica da rotatória no km 27 da RSC-453, em Lajeado. Em outra frente de trabalho, a EGR atua na construção da segunda rótula, no km 29, também em Lajeado. Além disso, haverá trabalhos de roçada, limpeza das margens e conservação na ERS-129, do km 85 ao km 100, entre Muçum e Vespasiano Corrêa; na ERS-130, do km 90 ao km 97, entre Arroio do Meio e Encantado; e na RSC-453, do km 60 ao km 96, entre Westfália e Garibaldi.

Já naSerraeHortênsias, equipes executam a colocação dos meios-fios e a pavimentação asfáltica das alças que dão acesso ao viaduto, localizado no km 36 da ERS-115, em Gramado. Na ERS-235, do km 22,5 ao km 25,5 (em Gramado) e do km 2 ao km 4 (em Nova Petrópolis), as equipes atuarão na implantação da sinalização horizontal com a pintura e a colocação de tachões refletivos. Roçada e limpeza de margens serão executadas na RSC-453, do km 60 ao km 96, entre Westfália e Garibaldi, e na ERS-020, do km 86 ao km 95, em São Francisco de Paula.

Confira a seguir a relação das frentes de trabalho, os trechos e municípios envolvidos.

Construção do viaduto de Gramado

ERS-115, no km 36, no Bairro Várzea Grande, em Gramado.

Execução de serviços no entorno do viaduto.

Construção de rotatórias em Lajeado

RSC-453, no km 27, em Lajeado.

RSC-453, no km 29, em Lajeado.

Manutenção no pavimento e reparos localizados

ERS-239, do km 30 ao km 50, entre Sapiranga e Taquara.

Sinalização

ERS-235, instalação de tachões e pintura do km 22,5 ao km 25,5, em Gramado.

ERS-235, instalação de tachões e pintura do km 2 ao km 4, em Nova Petrópolis.

Conservação, roçada e limpeza de margens

ERS-129, do km 85 ao km 100, entre Muçum e Vespasiano Corrêa.

ERS-130, do km 90 ao km 97, entre Arroio do Meio e Encantado.

RSC-453, do km 60 ao km 96, entre Westfália e Garibaldi.

ERS-239, do km 15 ao km 30, entre Novo Hamburgo e Sapiranga.

ERS-239, do km 60 ao km 80, entre Taquara e Riozinho.

ERS-115, do km zero ao km 24, entre Taquara e Três Coroas.

ERS-020, do km 86 ao km 95, em São Francisco de Paula.

ERS-040, do km 50 ao km 80, entre Viamão e Capivari do Sul.

ERS-135, do km 30 ao km 50, entre Sertão e Getúlio Vargas.

Tapa-buracos

ERS-129, ERS-130 e ERS-135, em toda extensão da rodovia.