Reforma de escola estadual em Cruz Alta está na agenda de licitações da semana

A contratação de empresa para a execução de reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Básico Margarida Pardelhas, em Cruz Alta, está entre os destaques da Agenda Celic da semana de 4 a 6 de setembro. O certame considera uma área total de intervenção de 8.066,30m², onde 6.464,29m² são para reforma e 1.602,01m² para construção. A licitação, na modalidade concorrência, está marcada para quarta-feira (6/9), às 14h.



Durante a semana, mais curta em razão do feriado de 7 de setembro, ainda estão previstos pregões para a compra de equipamentos para a construção civil e informática e materiais para laboratório, médico-hospitalares e odontológicos, além de equipamentos para controle de pessoal (ponto eletrônico), entre outros.



No total, serão 24 certames com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .



Agenda Celic



A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.



Licitações previstas para o período de 4 a 6 de setembro



Texto: Ascom SPGG

Edição: Secom