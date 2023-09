Hoje é Dia: veja datas, fatos e feriados de setembro de 2023

O mês de setembro de 2023 é marcado por um feriado nacional já na sua segunda semana. No dia 7 de setembro, o Brasil comemora o Dia da Independência, data que marca os 201 anos do episódio contado nos livros de história no qual Dom Pedro I deu o “grito às margens do Ipiranga”. AAgência Brasilfez, em 2020, um especial sobrecomo foio “7 de Setembro de 1822”.

Nesse mesmo dia, porém há 100 anos, surgia aRádio Sociedade do Rio de Janeiro, precursora da icônicaRádio MEC AM, daEmpresa Brasil de Comunicação. A data tem sido destaque nos veículos da EBC. Em abril, aRadioagência Nacionalrelembrou a assinatura da ata que colocaria a rádio no ar . No ano passado, veículos daEBCfizeram um especial sobre o evento que preparou a fundação da Rádio Sociedade: os 100anos de rádio no Brasil.

O mês de setembro também é marcado por eventos significativos fora das fronteiras brasileiras. No dia 11, lembramos o Golpe de Estado no Chile, um acontecimento que completa meio século e deixou profundas cicatrizes na história do país sul-americano. Na mesma data, ocorreu a morte de Salvador Allende, médico, político e ex-presidente chileno. Em 2013, oPortal EBCfez uma cronologia do que ocorreu nesta data.

Dias depois, em 23 de setembro, a morte do poeta Pablo Nerudatambém completa 50 anos. Neste ano, cientistas concluíram que ele morreu envenenado e não por câncer de próstata, ao contrário do que apontavam relatórios oficiais do então recém-implantado regime no Chile.

Neste ano, o 23 de setembro também é marcado pelo equinócio de primavera no Hemisfério Sul. Em 2023, a nova estação começa às 3h50. Em 2020, aAgência Brasilfez uma matéria explicando o fenômeno.

Confira a lista mensal doHoje é Diacom datas, fatos históricos e feriados: